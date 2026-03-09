Nem engedték be a tolakodó audist, undorító bosszút állt – videó

Sávelfogyásoknál lehetne ugyan előzékenynek lenni a cipzárelv szellemében, de amit a felvételen látható lengyel autós művelt, az a folyamatos forgalomra tekintettel inkább a tolakodás kategóriájába tartozik. A kamerás ezért úgy döntött, nem is engedi be az audist, jobbról előzés után büntetőfékezés volt érte a bosszú.

A felvétel készítője előre érezte, mi fog következni, így időben meg tudott állni. A kommentelők egyébként szóvá tették, hogy a helyszínen már három éve tart a híd felújítása, azóta rendszeresek a hasonló tolakodós esetek.

Videón a büntetőfékezés: