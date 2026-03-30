95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Kínos lebukás: megelőzte a konténerest, de erre nem számított – videó

A lehető legrosszabb pillanatban előztek meg egy konténerszállítót. Kilenc büntetőpont volt az autós jutalma.
Nem aprózta el az a sofőr, aki egy menetben letudott három kiemelt szabályszegést is Jász-Nagykun-Szolnokban, amivel összesen kilenc büntetőpont került a számlájára.

A rendőrség felvétele szerint egy Opel előzött egy konténerszállítót, de ezzel három komoly probléma volt: az autó vezetője átlépte a záróvonalat (26 ezer forint és két büntetőpont), 50 helyett pedig 76 km/h-s sebességgel (70 ezer forint és négy büntetőpont) hajtott. Az már csak a hab volt a tortán, hogy a sofőr be sem volt kötve (20 ezer forint és három büntetőpont).

Miért jár kilenc büntetőpont? Íme:

A rendőrök az autó vezetőjét nem sokkal távolabb megállították. A kilenc büntetőpont mellé összesen 116 ezer forint bírságot kapott.

 

