Kínos lebukás: megelőzte a konténerest, de erre nem számított – videó

Nem aprózta el az a sofőr, aki egy menetben letudott három kiemelt szabályszegést is Jász-Nagykun-Szolnokban, amivel összesen kilenc büntetőpont került a számlájára.

A rendőrség felvétele szerint egy Opel előzött egy konténerszállítót, de ezzel három komoly probléma volt: az autó vezetője átlépte a záróvonalat (26 ezer forint és két büntetőpont), 50 helyett pedig 76 km/h-s sebességgel (70 ezer forint és négy büntetőpont) hajtott. Az már csak a hab volt a tortán, hogy a sofőr be sem volt kötve (20 ezer forint és három büntetőpont).

Miért jár kilenc büntetőpont? Íme:

A rendőrök az autó vezetőjét nem sokkal távolabb megállították. A kilenc büntetőpont mellé összesen 116 ezer forint bírságot kapott.