A busz útjába parkolt, a sofőr nem szórakozott: úgy elintézte, hogy attól koldult – videó

Eltoltak az útból egy rossz helyen parkoló autót. A buszsofőr nem veszekedett, megoldotta a helyzetet.
Nem akarta holmi veszekedésre pazarolni az idejét egy buszsofőr, inkább gyorsan és határozottan oldott meg egy parkolási konfliktust. Egy autós a lehető legrosszabb helyen állt meg, akadályozva a busz közlekedését, és még neki állt feljebb.
Ahelyett, hogy bocsánatot kért és arrébb állt volna, elkezdett hepciáskodni, amihez nem volt sok kedve a buszsofőrnek. A gázra lépett, és eltolta az útból az akadályt.
Elfogyott a buszsofőr türelme:
