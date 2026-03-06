9 perc alatt tölt 97%-ra a BYD akku!

Mi sem panaszkodhatunk itt Európában, a BYD nekünk is kiemelt figyelmet szentel nemcsak a szegedi gyár felépítésével, de az Atto 3 Evo is nekünk készül – a világ többi részén a régi technikát csomagolják az új köntösbe. Persze Kínában jár a legelőrébb a világ legnagyobb újenergiás autókat gyártó márkája, most mutatták be a Blade 2.0 akkumulátort, amihez a Flash Charging fantázianevű, 1500 kW teljesítménnyel dolgozó töltőberendezést is kifejlesztették.

Másfél megawatt teljesítménnyel dolgozik a BYD Blade 2.0 akkumulátorhoz fejlesztett Flash Charging töltő

Fotó: BYD

Még az idén 20 000 darab 1500 kW-os villámtöltőt telepít a BYD

Az 1000 voltos feszültséggel működő, 1500 kW teljesítményű töltésre képes T alakú (könnyebben hozzáférhető a fentről lógó két csatlakozó) Flash Charging töltővel a 10-70%-os töltést 5 perc alatt lehet elvégezni, a 10-97% töltéshez 9 perc kell. Ráadásul nagy hidegben se kell sokat várni, -20°C és -30°C-os hőmérsékleten is 12 perc alatt megvan a 20-97% töltés! Persze Még Kínában se lesz minden utcasarkon BYD Flash Charging, de a gyár ígérete szerint normál – de azért még mindig több száz kW töltési teljesítményre képes – töltőoszlopon 30-50%-kal gyorsabban tölt a Blade 2.0 akkumulátor. Teljesen új helyekre telepítik majd az új villámtöltőket, mert azok olyan nagy teljesítményűek, hogy az elérhető elektromos hálózat nem tudja kiszolgálni az igényeit, ezért rögtön nagy kapacitású akkumulátort is kell telepíteni melléjük. A BYD az idén 20 000 Flash Charging töltőt akar telepíteni, az elmúlt két hónap alatt már 4239-cel végzett is, ezek most, a bejelentést követően kezdenek működni. A Blade 2.0 akkumulátornál nemcsak a töltés lett gyorsabb, de jobban ellenáll a külső behatásoknak a telep, az energiasűrűséget 5%-kal növelték, és hosszabb élettartamot is ígérnek.