Olyan gyorsan tölt, ahogy tankolunk – nálunk is lesz villámgyors BYD-állomás

Nemrég jelentették be a BYD Flash Charging nevű új töltőjét, amely az 1000 voltos technológiának köszönhetően akár 1500 kW teljesítménnyel képes tölteni a Blade 2.0 akkumulátorral szerelt villanyautókat. Már az indulásnál bő 4200 ilyen állomás áll a kínai villanyautósok rendelkezésére, és a tervek szerint az év végére érik el a 20 000 tagból álló hálózatot – utóbbi azt jelenti, hogy a kínai városok 90%-ban 5 km-en belül lesz egy-egy ilyen állomás és az autópályák mellett is elérhető lesz a megoldás. De nem áll itt meg a BYD, hanem a világ többi részére, így Európába is elhozza a villámtöltőit.

Könnyen használható T-oszlopokat kap a BYD Flash Charging

Fotó: BYD

Puffer-akkumulátorral nem terheli túl az elektromos hálózatot a BYD villámtöltő

Az teszi lehetővé a technológia exportját, hogy a BYD rögtön saját puffer-akkumulátorral együtt tervezte meg a Flash Charging állomásokat, így azok különösebb extra beruházás nélkül telepíthetőek – állandó 100 kW teljesítményre azért szükség van a puffer-akkumulátor töltésére. A BYD szerint a szupergyors villámtöltéssel feleslegessé válik az akkumulátor-csere technológia, hiszen időben (3 perc kontra 5 perc) és energia-mennyiségben is összemérhető a két megoldás, a Flash Charging viszont könnyebben és olcsóbban telepíthető az akkumulátor-cserélő állomásnál. Ráadásul azt bármelyik villanyautós használhatja (az autó által műszakilag elérhető maximális töltőárammal), nincs a cserélhető akkumulátoros modellekre korlátozva az ügyfélkör.

