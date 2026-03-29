Ingyenes töltést adnak a Szegeden építkező kínaiak

Új szintre lépett az elektromos autók versenye: a BYD nemcsak egy új modellt dobott piacra, hanem egy komplett szolgáltatást.

Másfél megawatt teljesítménnyel dolgozik a BYD Blade 2.0 akkumulátorhoz fejlesztett Flash Charging töltő

Aki megvásárolja a Song Ultra EV-t, az másfél évig ingyen használhatja az ultragyors töltőhálózatot – ez komoly vonzerő lehet az egyre dráguló üzemanyagok mellett. De nemcsak a kocsi, hanem a technológia is figyelemre méltó. Az úgynevezett villámtöltés akár 1500 kW teljesítményt ígér, amellyel az autó néhány perc alatt jelentős töltöttséget érhet el. Az új Blade Battery 2.0 akkumulátorral és Flash Charging rendszerrel felszerelt modellek 10 százalékról 70 százalékra mindössze 5 perc alatt tölthetők fel. Ez már közelít a hagyományos tankolás idejéhez, ami régóta az elektromos autózás egyik fő akadálya – írja az e-cars.hu.

A BYD teljek körű szolgáltatást kínál

A cél egyértelmű: az elektromos autó használata ne jelentsen kompromisszumot.

A töltőállomások működése a benzinkutakat idézi, a hatótáv pedig elérheti a 700 kilométert is ideális körülmények között.

Bár a valós érték ennél azért alacsonyabb lehet, az irány mindenesetre egyértelmű: a BYD egyszerre próbálja növelni a hatótávot és csökkenteni a töltési időt. A Szegeden első európai gyárát építő BYD lépése jól mutatja, merre tart a piac: az autógyártók ma már nemcsak járműveket, hanem teljes ökoszisztémát kínálnak – töltéssel, szolgáltatásokkal és hosszú távú megtakarítással.