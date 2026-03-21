Chuck Norris imádta az autókat – mutatjuk, milyen verdái voltak a garázsban

Még ma is gyászol a világ, Chuck Norris pénteki halála sokakat megrendített.

Egy legenda a volánnál: Chuck Norris imádta az erős autókat

Az amerikai akciófilmek legendája nem a csillogó luxusautók világában találta meg önmagát – pedig pénze volt rá –, hanem a nyers erőt képviselő, ikonikus amerikai gépekben. A 86 éves korában meghalt színész és harcművész garázsa valójában egy gördülő történelemkönyv, amelyben minden modell az erő, a kitartás és az egyszerűség eszményét testesíti meg – írja a Tork.

A gyűjteménye egyik ékköve a legendás, 1969-es Ford Mustang Boss 429, amelyet eredetileg NASCAR-versenyzésre fejlesztett motorral szereltek. A papíron 375 lóerős teljesítmény a valóságban jóval több volt, így az autó igazi vadállatként viselkedett az utakon. Nem véletlen, hogy mára akár 600 ezer dollárt is érhet – ez az autó tökéletesen tükrözi Norris karakterét: brutális erő, sallangok nélkül.

A klasszikus vonalat erősítette a Dodge Challenger is, amely a hetvenes évek amerikai autógyártásának egyik csúcsa. HEMI V8-as motorja több mint 400 lóerőt tudott, és nem a finomkodásról, hanem a dominanciáról szólt. Norris számára ez nem csupán autó volt, hanem életérzés: egyszerű, nyers és megalkuvást nem tűrő.

Ugyanehhez az irányvonalhoz tartozott az 1969-es Chevrolet Camaro ZL1, amely már technológiával turbózza fel a hagyományos izomerőt. A 650 lóerős, kompresszoros V8-as motor elképesztő gyorsulást biztosít (3,5 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/h-ra), miközben megőrzi az amerikai muscle car-ok karakterét.

Érdekesség, hogy a sztár a hétköznapokra nem feltétlenül a legerősebb gépeket választotta: egy 1994-es Dodge Ram volt a mindennapi társa.

Ez a nem túl hivalkodó pickup tökéletesen illett Norris másik énjéhez – praktikus, strapabíró és hivalkodástól mentes.

Bár Chuck Norris a gyors autók iránti szeretetéről ismert, a Dodge Ram mellett voltak neki hétköznapi verdái is, többek között egy 2012-es Chevrolet Silverado 2500HD Crew Cabje, Ford Ranger Lariat SuperCrew-ja, Toyota Land Cruisere is, amely a megbízhatóság és a terepjáró képességek iránti elkötelezettségének bizonyítéka.