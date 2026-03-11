Megcsinálta az első flottaautóját a Dacia

Sokáig tartott, de a Renault szívós kitartással elérte, hogy a Dacia márkanevet manapság már nem a román veszedelemmel, hanem a jó áron kínált autókkal azonosítja az ember. Mint ilyen, a magánvásárlók előszeretettel választották maguknak az autókat, a céges flottákban azonban ritkán találkozni velük – olyan minimális a különbség a havidíjban, hogy azért nem ülnek át a cégek Daciába. Azonban ennek vége, hiszen itt a Striker nevű, emelt hasmagasságú kombi, amivel szinte minden felmerülő igényt ki tudnak elégíteni. Nagy csomagtér, hibrid hajtás, automatikus váltó, összkerékhajtás – egyedül a dízelmotor hiányzik a palettáról, de hát manapság egyre többen vannak ezzel így.

Összkerékhajtással is elérhető lesz a 4,62 méteres Dacia Striker kombi

Fotó: Dacia

25 000 euró alatti indulóáron adja új kombiját a Dacia

A CMF-B LS műszaki alapra építették fel az ötajtós kombi karosszériát, és hogy a mai trendnek is megfeleljenek, a szokásosnál magasabb építést választottak, de azért messze még a kínálaton belüli testvér, a Bigster szintje. Hogy pontosan mekkora a tisztelettávolság, nem tudjuk, mert egyelőre csak annyit árultak le, hogy 4,62 méteres a hossz és 25 000 euró alatt lesz az indulóár. A teljes bemutatóra majd júniusban kerítenek sort, akkor ismerhetjük meg a műszaki részleteket és a belső teret is, a kereskedésekben és az utakon valamikor az ősszel találkozhatunk majd az újdonsággal.

Középtávon a Dacia márka 2030-ban már csak elektrifizált modelleket kínál Európában, és nagyobb hangsúlyt helyeznek az akkumulátoros-elektromos modellekre. Még az idén bemutatkozik a 18 000 euró alatti, Európában gyártott villanyautó (a Twingo testvérmodellje), de például a 20 éve a népszerűségi listák élén tanyázó Sandero következő generációja is alapvetően villanyautó lesz – de azét lesz belőle elektrifizált, azaz valamilyen szerepkörben benzinmotort is tartalmazó változat is. Ezek mellett a következő 5 évben még két villanyautót dobnak piacra, a klasszikus benzinmotorok helyett pedig hibrid hajtásokra állnak át. Egy darabig még velünk maradnak az LPG-s, azaz autógázos modellek is, de az elektrifikáció miatt ennek az üzemanyagnak a jelentősége (és a kutakon való elérhetősége) csökken.