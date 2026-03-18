Durva: rakétaként szálltak el a kamion felrobbant kerekének darabjai – videó

Egy durrdefekt nemcsak az érintett sofőr, hanem a körülötte közlekedők életét is egy pillanat alatt veszélybe sodorhatja. Az autópálya-kezelő videóján látható kamion hirtelen defektet kapott, a helyzet pedig századmásodpercek alatt vált kritikussá.

Ilyenkor egy több tonnás jármű irányíthatósága jelentősen romolhat, letérhet a sávból, felborulhat, vagy akár több másik járművet is magával sodorhat. Ebben az esetben a sofőr lélekjelenlétének és tapasztalatának köszönhetően sikerült megelőzni a bajt, és szerencsére nem történt komoly baleset.

Videón a durrdefekt: