Ebből baj lehet! Elszabadultak a rolleresek és az indulatok a járdán

Beköszöntött a jó idő, így egyre többen mennek az utcára. A kerékpárosok és a rolleresek száma már a vidéki várásokban is robbanás szerűen emelkedik, de se a KRESZ, se a kerékpárutak infrastruktúrája nem tartja a lépést a fejlődéssel (bár előbbi várhatóan hamarosan megváltozik). Ez egyre több konfliktushoz vezet.

Járdán cikázó rolleresekre panaszkodnak a gyalogosok már Debrecenben is

Fotó: Kalocsai Richard / HAON

A rolleresek nem akarják, hogy egy kalap alá vegyék őket az ételfutárokkal

A kerékpárosok az őket semmibe vevő autósokra és a körültekintés nélkül eléjük lépő gyalogosokra panaszkodnak, a rolleresek szerint nem szabad őket egy kalap alá venni az ételfutárokkal. A gyalogosokat irritálja a telefonáló biciklis/rolleres, és hogy gyorsan cikáznak közöttük a járdán. A Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportálon olvasható debreceni helyszíni riportban minden érintett szemszögéből vizsgálják az egyre zsúfoltabb utcák helyzetét.

