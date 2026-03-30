Zelenszkij teljesen kiakadt, szánalmas hisztériát rendezett

yamaha

Egyetlen példány van Magyarországon ebből a járműből - mutatjuk!

Joó Gábor Yamahája még a különleges járművek között is ritka. Ez az egy van a motorkerékpárból Magyarországon, és Európában is alig akad belőle.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hangszergyártással alapozta meg hírnevét a Yamaha, amely aztán a motorkerékpárjaival lett igazán híres, de időről-időre azért az autók világában is megpróbált érvényesülni. Egy igazán különleges kétkerekűt lehet Szegeden megcsodálni, Jóo Gábor, a Birodalmi suszter boltja előtt szokott parkolni kedvencével, és ha ideje engedi, szívesen mesél róla.

Ez az egy darab van a Yamaha V Star Classic 1100 motorkerékpárból hazánkban.
Joó Gábor különleges motorkerékpárjával Szegeden lehet találkozni
Fotó: Török János

Kifejezetten az USA számára készítették ezt a túra motorkerékpárt

A Yamaha V Star Classic 1100-asból ez az egy darab van az országban, de Európában is ritka látvány a kifejezetten az Egyesült Államok országútjaira a kétezres évek elején gyártott túramotor. Az érdeklődők a május 9-én, a Dél-Alföldi Motoros Egyesület által megrendezett jótékonysági rendezvényen is találkozhatnak a különleges Yamahával, ahol a Reménysugár Alapítványnak gyűjtenek immáron nyolcadik alkalommal. Alig egy hónappal később, június 6-án a Joó Gábor alapította Trans Biker Society az ásotthalmi Fenyves Fogadóhoz hívja a motorosokat hangulatos rendezvényére.

 

 

