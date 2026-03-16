Így lesz a japán egyterűből klasszikus amerikai busz

Azzal keresi a kenyerét a japán DAMD tuningcég, hogy más megjelenést ad a modern japán autóknak. A Suzuki Jimny az állatorvosi lova a cégnek, amelyből kínálnak G-osztály, Defender, Lancia Delta, Renault 5 Turbo-másolatot is. Most épp a Honda StepWGN nevű 4,8 méteres családi egyterűt vették alapul, és a nyolcvanas évek Amerikájába repítik vissza a megjelenést az orr cseréjével, egészen pontosan a GM kisbuszát idézik meg – ezt a leginkább a Szupercsapat című sorozatból ismerhetjük.

Nem nyúltak a sokoldalú egyterű-belsőhöz

A 4,8 méteres egyterűnél épp csak az első sárvédőket, a motorháztetőt cserélik le, az új hűtőrács oldalába az eredetinek megfelelően az ún. sealed beam lámpák kerülnek, amelyek már új darabok modern LED-es technológiával. A DAMD tuningcégnek egyébként úgy csinálta az átalakítást, hogy a vezetőtámogató rendszer érzékelői működőképesek maradtak, beleértve az aktív biztonsági rendszereket. A szélvédő fölé az amerikai haszonjárművekről ismert pozíciófények kerültek, hogy tökéletes legyen az illúzió.

A DAMD Resonator nevű klasszikus busznál a módosítások csak a külsőre korlátozódnak, a sokoldalúan alakítható három üléssoros belső térhez és a Honda hibrid technikához nem nyúlnak. Az átalakítás ára 476 300 jen (1 millió Ft), ebben már benne van a fényezés is.

