Ezek az elektromos autók rendelkeznek a legjobb akkumulátorokkal

A német TÜV által végzett, több ezer használt elektromos autó adatait feldolgozó kutatás az akkumulátorok állapotát, úgynevezett State of Health értékét vizsgálta. Ez azt mutatja meg, mennyit őriz meg az eredeti kapacitásából az akkumulátor az évek során.

Nem minden elektromos autó aksija bírja egyformán a nagy igénybevételt

Fotó: Parkl/EDRI

A vizsgálat szerint jelenleg a Hyundai Motor Group – vagyis a Kia és a Hyundai – készíti a legtartósabb akkumulátorokat. A dél-koreai márkák aksijai lassabban öregszenek, és hosszabb távon is stabil teljesítményt nyújtanak. A lista élmezőnyében tehát a Kia és a Hyundai járművei állnak, ami komoly elismerés az ázsiai gyártó számára. A siker mögött részben az egységes elektromos platform áll, amelyet több modellben is alkalmaznak, és amely hatékony hőkezeléssel és kiegyensúlyozott cellaterheléssel védi az akkumulátort – írja az Auto Bild.

A német prémium elektromos autók is jók

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az európai gyártók nagyon lemaradtak volna. A Mercedes-Benz, a BMW és a Mini szintén az élmezőnyben szerepel, különösen a prémium kategóriában. Az ő modelljeik is magas kapacitásmegőrzést mutatnak.

Például a 2019-es Mercik akkumulátorának 94,2 százaléka megmaradt. És nagyjából ugyanez a százalékos arány a bajoroknál is.

Még a tizenegy éves BMW-k is az eredeti teljesítményük több mint 80 százalékát megőrzik. De persze nem minden gyártó ilyen jó. A Volkswagen-csoport és a Renault modelljeinél a legkomolyabb az elhasználódás. Az alig több mint tíz éves, 2015‑ös Renault Zoe akkumulátorának kapacitása már 72,5 százalékra csökken. Az ugyanilyen évjáratú VW‑modellek 74,6 százalékot értek el. Ennek ellenére a legtöbb gyártó még mindig a 70 százalékos garanciahatára felett van.

Amúgy a vevők számára van most egy új eszköz: az OBCD, amellyel néhány perc alatt ellenőrizhető az autó akkumulátor állapota. Ez minden TÜV Nord‑állomáson hozzáférhető, az ára 89 euró (35 ezer Ft). Ennyit megér a biztonságunk, ha tutira akarunk menni a használt autó aksijának állapotával kapcsolatban. Összességében kijelenthető: aki hosszú távon megbízható elektromos gépkocsit keres, annak érdemes a koreai modellek között körülnéznie.