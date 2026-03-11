Villámcsapás az autóiparban: kínai elektromos autó lett a világelső

Az elektromos autók térnyerését jól mutatja, hogy 2025-ben egy kínai villanyautó lett a világ legkelendőbb kisautója. A Geely E2 az A/B szegmens (kisautók) teljes piacán győzött, tehát nemcsak az elektromosok között, hanem az összes hajtásláncot nézve (benzines, dízel, hibrid és elektromos együtt).

A Geely E2 elektromos autó a legnépszerűbb a kiasutó kategóriában

Fotó: Geely Auto

A kínai akkumulátoros SUV-ból tavaly 465 775 darabot adtak el világszerte, amivel nemcsak Kínában, hanem globálisan is az A/B szegmens élére került.

A modell villámgyorsan vált sikerré: piaci bevezetése után mindössze 14 hónappal már átlépte az 500 ezer darabos összesített értékesítést.

A Geely kifejezetten elektromos platformra építette az autót, ami kompakt méret mellett meglepően tágas utasteret eredményezett. A kis szabadidő-autó sikerében az is szerepet játszhatott, hogy a hátsó utasok számára kiemelkedő térdhely jut, miközben a csomagtér 375 és 1320 liter között bővíthető, az autó elején pedig egy 70 literes első csomagtér is helyet kapott.

Hozzánk is jön a kínai elektromos autógyártó

A modell hátsókerék-hajtású kialakítást és multilink futóművet kapott, ami ritkaság a kategóriában, így a gyártó szerint a vezetési élmény is a megszokottnál jobb. Az utastérben 14,6 hüvelykes érintőképernyő és számos vezetéstámogató rendszer segíti a vezetőt – de ma már ez nem meglepő.

Ilyen a népszerű Geely E2 utastere

Fotó: Geely Auto

A Geely E2 hatótávja nem kiemelkedő, 310 km a kisebb, 30 kWh-s akkumulátorral; és körülbelül 395-410 km a nagyobb, 40 kWh-s akksival. A kínai márka számára az E2 az elektromos modelloffenzíva egyik kulcsszereplője: a Geely új energiás járműveinek értékesítése 2025-ben közel 1,24 millió darabra nőtt.

A kínai gyártó hamarosan Magyarországon is bemutatkozik: a nagyközönség először a héten rendezendő AMTS autókiállításon találkozhat a márka modelljeivel.

Az E2-t még nem fogják forgalmazni nálunk. Ahogy arról az Origo is beszámolt, egyelőre két modell, a plug-in hibrid Starray EM-i és az E5 akkumulátoros elektromos nagyméretű SUV lesz a kínálatban. A budapesti kiállításon kerülnek bejelentésre az említett típusok árai éppúgy, mint a még az idén a magyarországi márkakerekedésekben megjelenő további két Geely modell.