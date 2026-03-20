akkumulátor

Nem rizikós használt elektromos autót venni? – itt a megdöbbentő válasz

Meglepően tartósnak bizonyulnak a használt villanyautók akkumulátorai egy friss német vizsgálat szerint. Az elektromos autó kapcsán sokat emlegetett legnagyobb kockázat valójában jóval kisebb, mint azt a vásárlók többsége gondolja.
Sok autóvásárló fejében még mindig ott a félelem: mi történik, ha egy használt elektromos autó akkumulátora tönkremegy?

Az elektromos autók akkumulátorai meglepően tartósak
A német TÜV és az Auto Bild friss vizsgálata azonban megnyugtató képet fest. Több ezer jármű adatainak elemzése alapján az akkumulátorok tartóssága messze felülmúlja a korábbi várakozásokat. Az eredmények szerint az aksik meghibásodása rendkívül ritka, és a kapacitásvesztés is lassabb a feltételezettnél. 

A modern lítiumion-akkuk évek alatt fokozatosan veszítenek teljesítményükből, de ez a folyamat sokkal inkább elnyújtott, mint drámai. 

Egyes adatok szerint az éves degradáció mindössze néhány százalék, így akár hosszú évek után is megőrzik használhatóságuk jelentős részét. A szakértők szerint az is fontos, hogy az akkumulátorok cseréje csak nagyon ritkán válik szükségessé. Egyes felmérések alapján az idő előtti teljes meghibásodás aránya alig néhány százalék, ami azt jelenti, hogy a legtöbb tulajdonos sosem szembesül ezzel a problémával.

Nem kell leírni a használt elektromos autót

Persze a használat módja kulcsfontosságú. A gyakori gyorstöltés, a szélsőséges hőmérséklet vagy a helytelen töltési szokások gyorsíthatják az öregedést. Ugyanakkor normál használat mellett az akkumulátorok akár egy évtizeden túl is megbízhatóan működhetnek. 

A tanulmány egyik legfontosabb üzenete: a használt elektromos autók értékét nem kell automatikusan az akkumulátor miatt leírni. 

Bár egy esetleges csere továbbra is drága lehet, a valós kockázat jóval kisebb, mint azt sokan feltételezik.

A villanyautók tehát nemcsak újonnan, hanem használtan is egyre vonzóbb alternatívát jelentenek – és úgy tűnik, az akkumulátor miatt sem kell annyira aggódni.

Az Origo a minap arról írt, hogy amíg lassú a töltés, nem lopják a villanyautókat.

 

