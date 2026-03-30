Durva igazság: brutális értékvesztés sújtja az elektromos autókat

Az elektromos autók fényes jövőt ígérnek, de a használtpiacon már korántsem ragyog olyan erősen a csillaguk. A Carvago friss, 2022-es újautó-árakat és 2025ös év végi hirdetéseit összevető elemzése szerint minden vizsgált modellpárban nagyobb volt a villanyautók értékvesztése, mint a benzines vagy dízel megfelelőjüké. A különbség olykor megdöbbentő: a Mercedes-Benz EQE például három év alatt csaknem 70 százalékot zuhant, míg a hagyományos E-osztály csak 50 százalékot veszített az értékéből.

A Mercedes-Benz EQE elektromos autó rengeteget vesztít az értékéből használtként

Nem ritka, hogy az elektromos változat kétszer akkora arányban veszít az árából, mint a belső égésű testvérmodell. A Hyundai Kona Electric több mint 52 százalékot esett vissza, míg a benzines Kona csak 26 százalékot. Hasonló mintázat figyelhető meg a VW ID.4 és a Tiguan, a Peugeot e-208 és a 208, vagy éppen a Skoda Enyaq és a Kodiaq párosánál is. A különbség modellfüggően akár 26 százalékpont is lehet – írja az Autobild.

Az elektromos autók gyorsan elavulnak

A háttérben több tényező áll: az elektromos technológia gyors fejlődése miatt a néhány éves modellek hamar elavultnak tűnnek, és sok vevő még mindig óvatos a használt akkumulátoros autókkal szemben.

Ugyanakkor mindez a vásárlóknak kedvez: a használtpiacon ma számos elektromos autó kedvezőbb árú, mint az azonos korú benzines vagy dízel alternatívák.

A tendencia világos: aki ma használt elektromos autót keres, kivételesen jó üzleteket találhat – aki viszont pár éve újat vett, könnyen szembesülhet a villanyautózás kevésbé kellemes oldalával.