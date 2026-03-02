Sorra buknak meg az elektromos autók a műszakin – mi folyik itt?

Az elektromos autókról sokan azt gondolják: egyszerűbb szerkezet, kevesebb mozgó alkatrész, kisebb hibalehetőség. A brit műszaki vizsgák – az úgynevezett MOT-tesztek – friss statisztikái azonban meglepő képet festenek. Az első, hároméves kori kötelező vizsgán több népszerű villanymodell is az átlagnál rosszabbul szerepelt.

Az elektromos autók közül a Mercedes-Benz EQC szerepelt a legrosszabbul a műszaki vizsgán

Fotó: JENS KALAENE / dpa-Zentralbild

A listát a prémium kategóriás Mercedes-Benz EQC vezeti: az adatok szerint a villanyos Mercik jelentős része már az első vizsgán fennakad. Nem sokkal marad el tőle a Tesla Model Y és a Tesla Model 3 sem, de a statisztikákban feltűnik a BMW i4 és a Citroën E-C4 is. A jelenség annál is érdekesebb, mert ezek az autók műszakilag fejlettek, és hajtásláncuk jóval kevesebb kopó alkatrészt tartalmaz, mint egy hagyományos benzines vagy dízel modellé – írja a Daily Mail.

Mi állhat az elektromos autók rossz eredményének a hátterében?

A szakértők szerint elsősorban nem az elektromos rendszer hibái okozzák a gondot. A nagy kapacitású akkumulátorcsomag miatt ezek az autók nehezebbek, mint belső égésű társaik. A plusz súly és az azonnal rendelkezésre álló, nagy nyomaték fokozott terhelést jelent a gumiknak és a futóműnek.

A gyorsabban kopó abroncsok a bukások egyik leggyakoribb okai. De a fékrendszer is tartogathat meglepetéseket.

A regeneratív fékezés miatt a hagyományos fékeket ritkábban használják, ami hosszabb távon korrózióhoz vagy egyenetlen kopáshoz vezethet. Bár a technológia energiatakarékos, a műszaki vizsgán a fékhatásnak továbbra is szigorú követelményeknek kell megfelelnie.

A Mercedes-Benz EQC a brit műszaki vizsgán

Fotó: JENS KALAENE / dpa-Zentralbild

Fontos azonban hangsúlyozni: az elektromos autók térnyerése még viszonylag friss jelenség, így egyre több jármű éri most el a hároméves kort. A magasabb bukási arány részben annak is köszönhető lehet, hogy a tulajdonosok más karbantartási szokásokat alakítottak ki, és kevésbé számolnak a hagyományos alkatrészek rendszeres ellenőrzésével.