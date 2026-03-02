Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

Fontos

Irán lebombázta Netanjáhú rezidenciáját - sokkoló hírek érkeztek

elektromos autók

Sorra buknak meg az elektromos autók a műszakin – mi folyik itt?

26 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hiába számítanak korszerűnek és kevesebb karbantartást igénylőnek, a brit statisztikák szerint egyre több új villanyos kocsi bukik meg az első műszaki vizsgán. Az elektromos autó modellek közül több is meglepően rossz arányban teljesít a hároméves kori kötelező ellenőrzésen, ami új kérdéseket vet fel a technológia mindennapi tartósságáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elektromos autókMercedes-Benztesla model 3műszaki vizsga

Az elektromos autókról sokan azt gondolják: egyszerűbb szerkezet, kevesebb mozgó alkatrész, kisebb hibalehetőség. A brit műszaki vizsgák – az úgynevezett MOT-tesztek – friss statisztikái azonban meglepő képet festenek. Az első, hároméves kori kötelező vizsgán több népszerű villanymodell is az átlagnál rosszabbul szerepelt.

23 August 2019, Berlin: A Mercedes EQC 400, Daimler's first all-electric SUV, is in the workshop in the newly built service terminal in the Berlin Mercedes world on Salzufer. The new service terminal is fully geared to the requirements of electromobility. Photo: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB (Photo by JENS KALAENE / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP), Az elektromos autók közül a Mercedes-Benz EQC szerepelt a legrosszabbul a műszaki vizsgán
Az elektromos autók közül a Mercedes-Benz EQC szerepelt a legrosszabbul a műszaki vizsgán
Fotó: JENS KALAENE / dpa-Zentralbild

A listát a prémium kategóriás Mercedes-Benz EQC vezeti: az adatok szerint a villanyos Mercik jelentős része már az első vizsgán fennakad. Nem sokkal marad el tőle a Tesla Model Y és a Tesla Model 3 sem, de a statisztikákban feltűnik a BMW i4 és a Citroën E-C4 is. A jelenség annál is érdekesebb, mert ezek az autók műszakilag fejlettek, és hajtásláncuk jóval kevesebb kopó alkatrészt tartalmaz, mint egy hagyományos benzines vagy dízel modellé – írja a Daily Mail.

Mi állhat az elektromos autók rossz eredményének a hátterében?

A szakértők szerint elsősorban nem az elektromos rendszer hibái okozzák a gondot. A nagy kapacitású akkumulátorcsomag miatt ezek az autók nehezebbek, mint belső égésű társaik. A plusz súly és az azonnal rendelkezésre álló, nagy nyomaték fokozott terhelést jelent a gumiknak és a futóműnek. 

A gyorsabban kopó abroncsok a bukások egyik leggyakoribb okai. De a fékrendszer is tartogathat meglepetéseket. 

A regeneratív fékezés miatt a hagyományos fékeket ritkábban használják, ami hosszabb távon korrózióhoz vagy egyenetlen kopáshoz vezethet. Bár a technológia energiatakarékos, a műszaki vizsgán a fékhatásnak továbbra is szigorú követelményeknek kell megfelelnie.

23 August 2019, Berlin: ILLUSTRATION - A service employee holds a tablet in the newly built service terminal in the Berlin Mercedes world at Salzufer during a service check of the electric SUV Mercedes EQC 400. (Presented scene.) The new service lounge is completely geared to the requirements of electric mobility. Photo: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB (Photo by JENS KALAENE / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Mercedes-Benz EQC a brit műszaki vizsgán
Fotó: JENS KALAENE / dpa-Zentralbild

Fontos azonban hangsúlyozni: az elektromos autók térnyerése még viszonylag friss jelenség, így egyre több jármű éri most el a hároméves kort. A magasabb bukási arány részben annak is köszönhető lehet, hogy a tulajdonosok más karbantartási szokásokat alakítottak ki, és kevésbé számolnak a hagyományos alkatrészek rendszeres ellenőrzésével.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!