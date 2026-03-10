Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Olvasta?

Újabb háború törhet ki? Ez az ország azt fontolgatja, hogy megtámadja Oroszországot

elektromos autók

Ez a szektor nyerhet az iráni háborún

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az iráni háború kirobbanása után a védett ár bevezetéséig szinte naponta emelkedett a benzin és a gázolaj ára. A közel-keleti válság nyertesei az elektromos autók lehetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elektromos autókmagyar elektromobilitási és technológiai egyesületautóháború

A háborús konfliktusok okozta olajár-emelkedések tovább növelhetik az elektromos autók iránti kereset. Mint köztudott, az iráni háború kirobbanása után a védett ár bevezetéséig szinte naponta emelkedett a benzin és a gázolaj ára. Ez nem jó hír, de lehet egy nyertese ennek.

A Volkswagen electric vehicle connects to a public charging station in Nuremberg, Germany, on October 19, 2025. The charging infrastructure supports the growing adoption of e-mobility and sustainable transportation in urban areas. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP), Az elektromos autók iránti kereslet emelkedhet a háborúk miatt
Az elektromos autók iránti kereslet emelkedhet a háborúk miatt
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A tavalyi évben 20,7 millió villanyautót értékesítettek globális szinten, ami 20%-os növekedés. A Barátság kőolajvezeték vagy a közel-keleti olajszállítások körüli bizonytalanságok következtében a háztartások és a vállalatok közvetlenül érzékelhetik a közlekedési költségek növekedését. A világban zajló háborúk, a bizonytalan világpolitikai helyzet felértékelheti azokat a meghajtási technológiákat, amelyek nem függnek a fosszilis üzemanyagok elérhetőségétől és árától – véli a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. Ilyen például a villanyautó.

Az elektromos autó olcsóbban közlekedik

Jelenleg egy elektromos autó ugyanannyi kilométert átlagosan harmadával kedvezőbb áron tesz meg, mint egy hagyományos belső égésű motorral szerelt jármű. 

Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy a villanyautók jóval drágábbak a benzineseknél. 

Szóval, nem egyszerű döntés, hogy milyen autót válasszunk. Természetesen az e-mobilok működéséhez szükséges elektromos áram biztosításához elengedhetetlen az energiabiztonság, amelynek két alappillére a megújuló energiaforrások és a kiszámítható atomenergia használata.

Az Origo ugyanakkor a napokban arról írt, hogy hiába számítanak korszerűnek és kevesebb karbantartást igénylőnek, sorra buknak meg az elektromos autók a műszakin. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!