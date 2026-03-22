Ez felháborító: minden harmadik elektromos töltő rossz összeget számláz!

A The Telegraph beszámolója szerint komoly problémák merültek fel az elektromos autók nyilvános töltőállomásainál: egy vizsgálat alapján minden harmadik töltő pontatlanul számolja el a felhasznált energiát. A jelentés szerint az esetek jelentős részében a kijelzett és a ténylegesen átadott áram mennyisége között érezhető eltérés van, ami közvetlenül érinti a felhasználók pénztárcáját.

Az elektromos autók nem úgy fogynak Európában, ahogy várták, és most kiderült, a töltéssel is bajok vannak

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A kutatás során több töltőpontot is teszteltek, és azt találták, hogy nem ritka az 5 százalékot meghaladó eltérés sem. Bár előfordult, hogy a töltő kevesebbet számlázott a valós fogyasztásnál, de sok esetben a felhasználók többet fizetnek annál, mint amennyi energiát ténylegesen kapnak.

Ez különösen azok számára jelent problémát, akik rendszeresen nyilvános töltőket használnak.

Az otthoni töltéshez képest ezek ára eleve jóval magasabb lehet, így a pontatlanság tovább növeli a költségeket. A brit autósok esetében ez éves szinten is jelentős többletkiadást eredményezhet.

Csökkenhet az elektromos autózásba vetett bizalom

A cikk arra is rámutat, hogy miközben a hagyományos üzemanyagkutaknál szigorú mérési és hitelesítési szabályok vannak érvényben, az elektromos töltőhálózatok esetében a szabályozás még nem mindenhol egységes. Emiatt a fogyasztóvédelem is gyengébb, és az ellenőrzések sem minden esetben elég szigorúak.

A szakértők szerint a probléma hosszabb távon az elektromos autózásba vetett bizalmat is alááshatja.

Ha a felhasználók nem lehetnek biztosak abban, hogy pontosan annyit fizetnek, amennyit valóban kapnak, az lassíthatja az átállást a környezetbarát közlekedésre. A megoldás kulcsa a szabályozás szigorítása és az egységes mérési standardok bevezetése lehet – különben a technológiai fejlődés ellenére a rendszer egyik legfontosabb eleme maradhat bizonytalan.

