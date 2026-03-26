Melania Trump mélységesen megveti Zelenszkijt

Hova jutottunk? – már a tűzoltók is félnek az elektromos autóktól

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Ahogy nő a villanyautók szám az utakon, annál több a probléma is. Az elektromos autók egészen újfajta veszély hoztak a mindennapjainkba, mert ha kigyulladnak, akkor egészen másképp viselkednek, mint a hagyományos, robbanómotoros kocsik. A napokban Németországban egy villanyautó órákkal a kigyulladása után újra lángra lobbant.
Az elektromos autók térhódítása új korszakot nyitott a közlekedésben, ám a technológia árnyoldalai is egyre világosabban kirajzolódnak. Különösen igaz ez akkor, amikor tűz üt ki, mert a villanyautók egészen szokatlanul viselkednek. Míg egy hagyományos, belső égésű motorral szerelt autó tüze viszonylag gyorsan megfékezhető, az e-mobilok akkumulátora akár órákkal később is újra lángra kaphat. Mint történt az pár napja Németországban, ahol egy Renault Zoé gondolta úgy, pörkölődik még egy kicsit.

Hataémas lángokkal égett ez az elektromos autó Németországban
Fotó: YouTuobe

A jelenség hátterében a lítium-ion aksik állnak. Ezeknél előfordulhat az úgynevezett hőmegfutás, egy láncreakció, amely során az akkumulátor belsejében kontrollálhatatlanul nő a hőmérséklet. 

Ilyenkor nemcsak a tűz terjed, hanem mérgező gázok is felszabadulnak, amelyek bármikor újragyulladhatnak. 

Ennek az az oka, hogy az energiatároló egység a jármű alján, egy masszív, vízálló burkolatban található – írja a Blikk.

Sok veszélyt hordoznak az elektromos autók

A tűzoltók számára ez komoly kihívást jelent, és már tartanak is a villanyautóktól. Egyébként egy ilyen jármű oltásához elképesztő mennyiségű víz kellhet: akár negyvenszer több, mint egy hagyományos gépkocsi esetében. A tűzoltók szerint az segíthet, ha az égő autót az oldalára billentik, így gyorsabban elérhetik az akkumulátort, s ezzel rövidülhet az oltási idő. 

Ugyanakkor nem minden elsőre logikus megoldás működik: például a tűzoltó takarók használata akár veszélyes is lehet, mert a felgyülemlő gázok hirtelen robbanást okozhatnak.

A szakemberek hangsúlyozzák, az elektromos autók jóval ritkábban gyulladnak ki, mint benzines vagy dízel társaik, ám villanyautóból még jóval kevesebb is van. Az viszonyt tény, hogy a tűzoltók már rettegnek az e-mobiloktól, amelyek bármikor képesek meglepést okozni nekik.

A minap írt arról az Origo, hogy világszerte több mint százezer darab Hyundai Kona Electric tulajdonosának kell mihamarabb szervizbe vinnie autóját, miután kiderült: bizonyos esetekben megnőhet a tűz kialakulásának kockázata.

 

