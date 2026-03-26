Hova jutottunk? – már a tűzoltók is félnek az elektromos autóktól

Az elektromos autók térhódítása új korszakot nyitott a közlekedésben, ám a technológia árnyoldalai is egyre világosabban kirajzolódnak. Különösen igaz ez akkor, amikor tűz üt ki, mert a villanyautók egészen szokatlanul viselkednek. Míg egy hagyományos, belső égésű motorral szerelt autó tüze viszonylag gyorsan megfékezhető, az e-mobilok akkumulátora akár órákkal később is újra lángra kaphat. Mint történt az pár napja Németországban, ahol egy Renault Zoé gondolta úgy, pörkölődik még egy kicsit.

A jelenség hátterében a lítium-ion aksik állnak. Ezeknél előfordulhat az úgynevezett hőmegfutás, egy láncreakció, amely során az akkumulátor belsejében kontrollálhatatlanul nő a hőmérséklet.

Ilyenkor nemcsak a tűz terjed, hanem mérgező gázok is felszabadulnak, amelyek bármikor újragyulladhatnak.

Ennek az az oka, hogy az energiatároló egység a jármű alján, egy masszív, vízálló burkolatban található – írja a Blikk.

Sok veszélyt hordoznak az elektromos autók

A tűzoltók számára ez komoly kihívást jelent, és már tartanak is a villanyautóktól. Egyébként egy ilyen jármű oltásához elképesztő mennyiségű víz kellhet: akár negyvenszer több, mint egy hagyományos gépkocsi esetében. A tűzoltók szerint az segíthet, ha az égő autót az oldalára billentik, így gyorsabban elérhetik az akkumulátort, s ezzel rövidülhet az oltási idő.

Ugyanakkor nem minden elsőre logikus megoldás működik: például a tűzoltó takarók használata akár veszélyes is lehet, mert a felgyülemlő gázok hirtelen robbanást okozhatnak.

A szakemberek hangsúlyozzák, az elektromos autók jóval ritkábban gyulladnak ki, mint benzines vagy dízel társaik, ám villanyautóból még jóval kevesebb is van. Az viszonyt tény, hogy a tűzoltók már rettegnek az e-mobiloktól, amelyek bármikor képesek meglepést okozni nekik.

