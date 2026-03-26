Ez lehet az elektromos autók alternatívája a jövőben

A BMW autógyár a technológiasemleges megközelítést támogatja a közlekedés dekarbonizációja terén, ennek érdekében most készítettek egy tanulmányt a Karlsruhe Institute of Technology, a DBFZ Deutsches Biomassenforschungszentrum gemeinnützige GmbH és a Freyberger Engineering GmbH részvételével. A tanulmány alapján rövid távon szükség lesz az EU-n kívülről származó nyersanyagok importjára, de középtávon – itt konkrétan a 2040-es évet jelölik meg – lehetővé válik, hogy az EU-n belül megoldható legyen a fosszilis energiahordozókat kiváltó folyékony jármű-üzemanyag készítése, azaz ekkor már nem csak elektromos autókkal működhet rendszerszinten a karbonsemleges közlekedés.

Karbonsemleges folyékony üzemanyaggal maradhat életben az elektromos autók alternatívájaként a belső égésű motor

Fotó: BMW

Az elektromos autók alternatívája a biomassza-alapú folyékony üzemanyag

A tanulmány szerint egyébként túlnyomórészt hulladékból – mezőgazdasági, fa, szerves anyagok – származik a karbonsemleges folyékony üzemanyag, de a tanulmányban mindennel számolnak, a használt sütőolaj például 1%-kkal járul hozzá az egész tortához. Aktuálisan az EU területén még nincs meg a szükséges biomassza-feldolgozó rendszer, de azt a megfelelő törvényi szabályozás és ösztönzők segítségével gyorsan meg lehet valósítani. Addig is a világban rendelkezésre álló biomassza-potenciál mértéke 43-szorosan haladja meg a közlekedés igényeinek szükségét, tehát nem kell élelmiszer-termelésre használt területeket feláldozni ennek érdekében.

A BMW tanulmányánál már 5 évvel korábban, 2020-ban előállt az európai olajvállalatokat – köztük van a MOL Csoport is – tömörítő FuelsEurope azzal a tervével, hogy legkésőbb 2050-re megújuló forrásból származó üzemanyagok gyártására állnak át. Utóbbi projektről a cleanfuelsforall.eu weboldalon lehet tájékozódni.

