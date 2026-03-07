Zuhogó esőben próbált beszállni a kocsiba, a végén mindenki rajta röhögött – videó

Hírlevél
12 órája
Olvasási idő: 2 perc
Hiába ügyeskedett, pórul járt egy autós. Addig kerülgette a zuhogó eső miatt kialakult tócsát, amíg bele nem esett.
autós hír

Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor a zuhogó eső miatt nem lehet rendesen beszállni egy kocsiba. Egy rosszkor, rossz helyen parkoló autós mindent megpróbált, hogy a lehető legkevésbé vizes lábbal üljön be az autójába, de hiába erőlködött.

Pedig egészen az utolsó pillanatig úgy nézett ki, hogy többé-kevésbé sikeresen megoldja a feladatot, az utolsó mozdulattal azonban mindent elrontott. Ha ő nem is, a videó készítői remekül szórakoztak.

Kibabrált az eső a sofőrrel:

 

