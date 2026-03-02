Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

Olvasta?

Irán többször is merényletet kísérelt meg Trump ellen

gumi

Esőben balesetveszélyesek ezek az abroncsok!

47 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tíz garnitúra 235/45 R18 méretű abroncsot próbált a GTÜ és az ARBÖ. Nedves úton érezhetőek az eltérések az egyes gumik között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
guminyárigumigtüarböautós olvasnivalógumiteszt

Sokoldalúnak kell lennie egy nyári guminak, hiszen rövid fékutat és kiszámítható vezethetőséget kell biztosítania, legyen kényelmes és hosszú élettartamú. Ugyanakkor a nyári záporokkal együtt járó csapadékkal is meg kell birkóznia. Az ügyfelek számára még a vételár is nagyon fontos. Pár nappal az ADAC/ÖAMTC tesztje után itt az osztrák ARBÖ autós klub és a német GTÜ (Gesellschaft für technische Überwachung) idei nyárigumi-tesztjében a 235/45 R18-as méretben próbálta kideríteni, melyik abroncs felel meg a fent említett elvárásoknak. Négy prémium, három középkategóriás és három olcsó abroncsnak kellett bizonyítania.

Vizes úton már nagy eltérések vannak az egyes gumik tudása között.
Nedves útfelületen válik szét a 225/45 R18-as nyári gumik mezőnye
Fotó: GTÜ

Száraz aszfalton együtt a mezőny, nedves úton már kijönnek a gumik különbségei

Száraz útfelületen meglepően szoros eredményeket produkál a mezőny. A 100 km/órás sebességről mért 32,8 méteres fékútjával a Continental van az élen, de az utolsó helyre került West Lake abroncsa is elfogadható eredményt produkál 35,7 méterrel. A menetbiztonsági teszteken sincs érdemi eltérés a gumik között, még az itt leggyengébben muzsikáló Tercelo és West Lake gumi is gond nélkül megzabolázható. Persze a Goodyear pontos és dinamikus viselkedését nem érik utol.

 

Nedves aszfalton már teljesen más képet mutat a mezőny. A Continental Premium Contact 7-es maga mögé utasít mindenkit, legyen szó kezelhetőségről, fékezésről, körpályáról vagy köridőről. A Pirelli, Goodyear és Firestone is jól viselkedik nedves körülmények között – a Firestone kezeli a legjobban a vízre felúszás jelenségét, de a Michelin és Maxxis gumijához hasonlóan hosszú a fékútja. A tesztelők itt megjegyzik, hogy különösen sima aszfalton zajlott a mérés, a gyakorlatban durvább az útfelület és rövidebb fékutakra lehet számítani. De az is kiderült, hogy a West Lake, Tercelo és Laufenn abroncsának túl hosszú a fékútja; ahol a Continentallal szerelt autó már áll, ez a három gumi még több mint 30 km/órás tempóval halad!

 

Határhelyzetben is jelentősek az eltérések. Amíg száraz úton sejteni lehet a különbségeket, nedves aszfalton mindegyik sok tapasztalatot és jó reflexeket kíván a sofőrtől. Vész esetén ez probléma lehet, terhelésváltásnál – a sofőr elveszi a gázt vagy a fékre lép kanyarban –, kitörhet a hátsó tengely. A másik véglet az alulkormányzottság, amikor az autó egyenesen akar tovább haladni ahelyett, hogy a vezető kormányzási parancsait végrehajtaná. A Continental és Pirelli gumija ilyen helyzetekben semlegesen viselkednek és önstabilizálóak, ha mégis megcsúszik az autó. A többi már nem ilyen meggyőző, különösen a Laufenn és a Tercelo esetén dolgozott folyamatosan a tesztautó menetstabilizálója terhelésváltásnál. A Michelin, West Lake és Maxxis gumijának is több tapadásra lenne szüksége nedves útfelületen – de az a hatékonyságnál és a tartósságnál jelentene lemondásokat.

 

Amíg jók az útviszonyok, a tesztben szereplő 10 abroncs örvendetesen biztonságosan működik. Nedves aszfalton már óriási eltérések mutatkoznak a tapadásnál és így a fékútnál, ami veszélyes lehet. A Continental Premium Contact 7-es magabiztosan nyeri meg az összehasonlítást, de a Goodyear Eagle F1 Assymetic 6, a Pirelli Cinturato C3, a Firestone Roadhawk 2 és a BF Goodrich Advantage 2 és a Michelin Primacy 5 is egyértelműen a vásárlásra ajánlott gumik közé tartozik.
 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!