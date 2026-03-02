Esőben balesetveszélyesek ezek az abroncsok!

Sokoldalúnak kell lennie egy nyári guminak, hiszen rövid fékutat és kiszámítható vezethetőséget kell biztosítania, legyen kényelmes és hosszú élettartamú. Ugyanakkor a nyári záporokkal együtt járó csapadékkal is meg kell birkóznia. Az ügyfelek számára még a vételár is nagyon fontos. Pár nappal az ADAC/ÖAMTC tesztje után itt az osztrák ARBÖ autós klub és a német GTÜ (Gesellschaft für technische Überwachung) idei nyárigumi-tesztjében a 235/45 R18-as méretben próbálta kideríteni, melyik abroncs felel meg a fent említett elvárásoknak. Négy prémium, három középkategóriás és három olcsó abroncsnak kellett bizonyítania.

Nedves útfelületen válik szét a 225/45 R18-as nyári gumik mezőnye

Fotó: GTÜ

Száraz aszfalton együtt a mezőny, nedves úton már kijönnek a gumik különbségei

Száraz útfelületen meglepően szoros eredményeket produkál a mezőny. A 100 km/órás sebességről mért 32,8 méteres fékútjával a Continental van az élen, de az utolsó helyre került West Lake abroncsa is elfogadható eredményt produkál 35,7 méterrel. A menetbiztonsági teszteken sincs érdemi eltérés a gumik között, még az itt leggyengébben muzsikáló Tercelo és West Lake gumi is gond nélkül megzabolázható. Persze a Goodyear pontos és dinamikus viselkedését nem érik utol.

Nedves aszfalton már teljesen más képet mutat a mezőny. A Continental Premium Contact 7-es maga mögé utasít mindenkit, legyen szó kezelhetőségről, fékezésről, körpályáról vagy köridőről. A Pirelli, Goodyear és Firestone is jól viselkedik nedves körülmények között – a Firestone kezeli a legjobban a vízre felúszás jelenségét, de a Michelin és Maxxis gumijához hasonlóan hosszú a fékútja. A tesztelők itt megjegyzik, hogy különösen sima aszfalton zajlott a mérés, a gyakorlatban durvább az útfelület és rövidebb fékutakra lehet számítani. De az is kiderült, hogy a West Lake, Tercelo és Laufenn abroncsának túl hosszú a fékútja; ahol a Continentallal szerelt autó már áll, ez a három gumi még több mint 30 km/órás tempóval halad!

Határhelyzetben is jelentősek az eltérések. Amíg száraz úton sejteni lehet a különbségeket, nedves aszfalton mindegyik sok tapasztalatot és jó reflexeket kíván a sofőrtől. Vész esetén ez probléma lehet, terhelésváltásnál – a sofőr elveszi a gázt vagy a fékre lép kanyarban –, kitörhet a hátsó tengely. A másik véglet az alulkormányzottság, amikor az autó egyenesen akar tovább haladni ahelyett, hogy a vezető kormányzási parancsait végrehajtaná. A Continental és Pirelli gumija ilyen helyzetekben semlegesen viselkednek és önstabilizálóak, ha mégis megcsúszik az autó. A többi már nem ilyen meggyőző, különösen a Laufenn és a Tercelo esetén dolgozott folyamatosan a tesztautó menetstabilizálója terhelésváltásnál. A Michelin, West Lake és Maxxis gumijának is több tapadásra lenne szüksége nedves útfelületen – de az a hatékonyságnál és a tartósságnál jelentene lemondásokat.