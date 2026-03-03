Eszméletlen átalakítás történt a Volkswagennél!

Egy 68 éves VW T1-es kisbuszt vettek kezelésbe az egyedi átalakításra specializálódott szakműhelyben. A kasztni lemezeinek átszabásra azért volt szükség, mert az eredeti motor helyére egy repülőgép csillagmotorját építették a kocsiszekrény farába!

Repíts a Holdra!

A küllemre is gyönyörű motor beépítésén túl rengeteg részletet újragondoltak, csillogó, rozsdamentes acél, króm és felületkezelt alumínium is csatasorba állt. A slusszpoén a gázpedál, amin a "Fly me to the Moon", vagyis a Repíts a Holdra felírat díszeleg. Szép munka gyümölcse az autó, szívesen gurulna vele egyet az ember!