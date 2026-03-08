Hírlevél
autós tippek

Ez a hat hasznos autós tipp minden női sofőr életét megkönnyíti

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Rohanás az iskolába a gyerekekkel, zsonglőrködés a munkahelyi határidőkkel, az idős szülők orvoshoz fuvarozása, bevásárlás az egész családnak – a nők számára az autó gyakorlatilag egy mozgó irányítóközpont. Éppen ezért nem díszes kiegészítőkre, hanem praktikus eszközökre és a megfelelő funkciókat biztosító felszereltségű autóra van szükségük, amelyek valóban megkönnyítik a mindennapokat. A nőnap alkalmából most itt van pár hasznos tipp.
Sok nő számára az autó nem egyszerű közlekedési eszköz, hanem valódi mozgó irányítóközpont. A mindennapi logisztika megszervezésében kulcsszerepet játszik, ezért egyre fontosabbak azok a praktikus eszközök és technológiai megoldások, amelyek valóban megkönnyítik a vezetést és az autó használatát. Az Ayvens nőnap alkalmából most összegyűjtötte a leghasznosabb autós eszközöket és technológiai fejlesztéseket nők számára. Ezeket az autós tippeket érdemes megfogadni.

Ezek a megoldások valóban megkönnyítik a vezetést és az autó használatát
Fotó: NOGUCHI

1. Ülésrés-kitöltő – vége a beesett kulcsoknak az autóban

A telefon, kulcs vagy a gyerek müzliszelete mindig a legrosszabbkor csúszik az ülés mellé. Az ülésrés-kitöltő lezárja ezt a bosszantó fekete lyukat, így semmi nem tűnik el vezetés közben, ráadásul extra tárolóként is működhet.

2. Csomagtartó-rendszerező – rend a csomagtérben, rend a fejben

Egyetlen mozdulattal kinyíló csomagtartó, majd rád boruló bevásárlás? Ismerős. Egy stabil, vízálló csomagtartó-rendszerező viszont mindent a helyén tart, és akkor sem mozdul el, ha hirtelen kell kikerülni valamit az úton.

3. Hordozható autóporszívó – tisztaság mindenek felett

A tisztaság nem kényelmi kérdés: az egészségmegőrzés szempontjából is kiemelten fontos, különösen akkor, ha allergiásak vagyunk, esetleg rendszeresen gyerek vagy kisállat utazik az autóban. Egy hordozható mini autóporszívóval mindig tisztán tartható az autó anélkül, hogy ehhez egy benzinkút ipari porszívóját kelljen igénybe venni.

4. Kulcs és érintés nélküli megoldások

Ha két táska, három szatyor és egy kabát is a kezedben van, a kulcskeresés végrehajthatatlan. A kulcs nélküli nyitás és indítás, illetve az érzékelős csomagtérajtó viszont egyetlen mozdulattal segít bejutni az autóba. Apróságnak tűnhet, de ezek a funkciók sokkal gördülékenyebbé teszik a mindennapokat. Igazi időnyerő, stresszcsökkentő találmány.

5. Kétzónás klíma – vége a hőmérsékletvitáknak

A vezető 22 fokon érzi jól magát, a másodpilóta pedig jeges szellőt kér? Nem gond. A kétzónás klíma mindenkit boldoggá tesz. A fűthető ülés és kormány pedig a fázós sofőrök titkos kedvence.

+1: Tökéletesen állítható ülések

Számos sofőrnek nehéz megtalálni a kényelmes vezetési pozíciót úgy, hogy közben az útra is megfelelő rálátásuk legyen. A nők esetében kulcsfontosságú, hogy olyan modellt válasszanak, amelynek ülése minden irányba kényelmesen állítható. Számos újabb autó elektromosan állítható vezetőüléssel rendelkezik, állítható deréktámasszal és memóriafunkcióval, amely elmenti a számunkra ideális ülésbeállítást, így, ha többen használják az autót, egyetlen gombnyomással vissza lehet hívni a már bevált ülésállást.

 

