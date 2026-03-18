Ez a töltő lehet a megoldás a villanyautósoknak

Még Kínában is rengeteg az olyan lakó- vagy irodaház-komplexum, amelynek a felépítése során nem gondoltak a villanyautó-használók igényeire. Értsd nincs dedikált helye az embernek, illetve ha van is állandó parkoló, ott nincs elektromos csatlakozás. Nem kell rögtön az elektromos hálózatot bővíteni, megoldható a helyzet az önjáró villanyautó-töltő bevetésével. Ráadásul ez már nem a jövő zenéje, mert a kínai Eraergy Technology Co., Ltd. már el is indította az Energy Tank szolgáltatását.

120 kW teljesítménnyel tudja a villanyautó akkumulátorát tölteni az önjáró Energy Tank

Nem kell az épületekhez nyúlni a villanyautó-átállás miatt

A 199 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt önjáró doboz korlátozott területen (lakónegyed, irodapark) képes elmenni a töltést megrendelő villanyautóhoz, majd a töltőkábel csatlakoztatása után akár 120 kW teljesítménnyel képes tölteni annak akkumulátorát. A töltés után aztán a következő ügyfélhez vagy a saját töltési pontjához megy az Energy Tank. Pár darab önjáró villanyautó-töltő használatával 400 villanyautó energiaellátást lehet megoldani a meglévő infrastruktúra mellett, akár bevásárlóközpontok vagy szállodák számára is könnyebb így megvalósítani a vendégek számára fontos villámtöltést.