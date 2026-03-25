Ez gusztustalan! Eddig tart a márkahűség?

A JD Power közvélemény-kutató az autósok gyári szerelésű abroncsokhoz való viszonyát vizsgálta, ennek érdekében az egyesült Államokban 32 844 darab 2023-2025-ös évjáratú autó tulajdonosát kérdezték meg arról, hogy tetszik nekik a gördülés/kopás/tapadás. A belső égésű motorral szerelt autóknál 1000-ből 789-en elégedettek, a villanyautóknál 775, a plug-in hibrideknél 772 ez a szám – a tavalyi 47 helyett már csak 14 pont lemaradásban vannak a villanyautók. A márkahűség 54%-ra javult, azonban ha kettő vagy több abroncsot kell cserélni, már csak 42% ragaszkodik a gyári szerelésű abroncshoz. Értsd ha cserére kerül a sor, a pénz alapján döntenek a legtöbben.

Kedvelik a gyári szerelésű gumikat az emberek, de cserénél már a pénz alapján döntenek

Fotó: Michelin

A Michelin bizonyult a legkedveltebb abroncsnak, aki magabiztosan húzta be a luxuskategóriát 1000-ből 883 ponttal, a második helyre a Goodyear került 829 ponttal. A személyautó-szegmensben is a Michelin nyert 816 ponttal, itt a Goodyear és a Toyo került a megosztott második helyre 798 ponttal. A sport-kategóriában a Michelin 818 ponttal került az élre, a Goodyear 805 ponttal lett második. A teherautó szegmensben a Pirelli nyert 801 ponttal, a második a BFGoodrich lett 790 ponttal.

