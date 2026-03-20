Ez nem emberi, ennyi idő megy el az autós ingázással!

Dél-Afrikában töltik a legtöbb időt az autóban, de élvezik ezt. Az AutoTrader globális ingázási felmérése meglepő eredményeket mutat.
ingázásautotraderautós hír

Manapság nem meglepő, hogy valaki autóval ingázik munkahelyére, azonban attól függően hol él az ember, ez lehet stresszes vagy épp pihentető időtöltés is. A brit AutoTrader azért vizsgálta meg az ingázás kérdését, mert sokan azért terveznek autót váltani, hogy azzal kellemesebbé tegyék a munkába járást. Világszerte 17 ország autósait kérdezték meg, mennyi időt töltenek egy nap ingázással (tehát oda és vissza), és hogy ezt milyen élményként élik meg és hogyan töltik hasznosan a helyváltoztatást.

Áldás vagy átok is lehet az ingázás - ami függ a választott autótól is.
Sokan az ingázás kényelmesebbé tétele érdekében cserélnek autót
Fotó: AutoTrader

A hosszú ingázás lehet pihentető és stresszes is országtól függően

Érdekes módon a listán Dél-Afrikában töltik a legtöbb időt ingázással az emberek, mégis itt a legmagasabb (72%) azok aránya, akik ezt pihentetőnek találják, ellenben a második helyezett Indiával, ahol a legtöbb azoknak a száma (34%), akik stresszesnek ítélik meg ezt. A legtöbben zene/podcast/hangoskönyv hallgatással (82%) töltik az időt, de sokak számára (47%) fontos az egyedül töltött idő. Legkevésbé a forgalmat (84%) nem szeretik az ingázásból, de a rossz autóvezetők (70%) is itt van az élen. Az elmúlt évben egyébként az ingázók 51%-a élt át olyan műszaki problémát, ami zavarta a közlekedését, a legmegbízhatóbb autók (68%) Hollandiában vannak, míg a megbízhatatlan autók aránya Dél-Afrikában (84%) a legmagasabb. Ennek ellenére a Dél-Afrikaiak tartják a legproduktívabbnak (94%) az ingázást.

 

A válaszadók 65% szerint növelné az ingázás megítélését, ha újabb vagy más autóba ülnének át, leginkább jobb technikára (58%), jobb ülésekre (50%), jobb fogyasztásra (49%) szeretnének váltani, a villanyautóra vágyók aránya 23%. Nagy-Britanniában még az anyagiakra is rákérdeztek, egy átlagos autós 10-20 fontot (4500-9000 Ft) költ hetente üzemanyagra, a felső határ valahol 50-100 font (22-44 000 Ft) körül van, ami az ingázók 7%-ra igaz.

 

 

