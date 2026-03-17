Ez váratlanul jött! Felszámolják a Lada forgalmazóját!

Kelet-Németországban jó hírnek örvendett a Lada márka, a gyár aztán egészen 1999-ig bírta a versenyt a szabadpiacon, a márka forgalmazását ekkor vette át a Dieter Trzaska által alapított Lada Automobile GmbH. Kezdetben még évi pár ezer autót tudtak értékesíteni, de 2010 első felében pár százra csökkentek a darabszámok, a kegyelemdöfést maga a Lada gyár vitte be, amikor bejelentette, hogy nem készít az Euro 6d-nek megfelelő autókat. A többi európai forgalmazóhoz hasonlóan 2020-ban felmondták a német importőri szerződést is. A Lada Automobile GmbH ezt követően egyedi forgalomba helyezési eljárással árult autókat, de Ukrajna megtámadása és az Oroszország elleni szankciók elrendelése miatt 2022 után ez is lényegében megszűnt: 2024-ben 33 autót tudtak értékesíteni.

1999-ben alapították a Lada Automobile GmbH-t, ami most végelszámolással szűnik meg

Már nem voltak büszkék arra, hogy Oroszországban készül a Lada

Mindezt annak ellenére, hogy az utóbbi időszakban a német importőr műhelyében az extra alváz- és üregvédelem elvégzése mellett még a Made in Russia matricákat távolították el az autókról. Miután 2025. decemberében leállt minden üzleti tevékenységgel, 2026. január 29-én indult meg a csődeljárás a Lada Automobile GmbH ellen. A Tostedti Bíróság által kirendelt Dr. Per Hendrik Heerma csődbiztos február végéig várta az esetleges követelések vagy érdeklődések benyújtását, de mivel nem volt érdeklődő a cégre, azt végelszámolással megszüntetik.

