Ezeket a KRESZ-táblákat néha a legrutinosabb sofőrök sem ismerik

Közlekedési szabályok ide vagy oda, a rutin sokszor többet árt, mint használ az utakon. A KRESZ egyik legalapvetőbbnek hitt területén, az elsőbbségadásnál is meglepően sokan hibáznak – ráadásul éppen olyan helyzetekben, amelyek első ránézésre pofonegyszerűnek tűnnek.
Meglepő, hogy hányan hibáznak két egyszerű KRESZ-táblánál. A gondot két, egymáshoz kísértetiesen hasonló közlekedési jelzés okozza. Mindkettőn két nyíl látható, mégis teljesen ellentétes jelentéssel bírnak. Az egyik esetben, a piros táblánál a szemből érkező jármű élvez elsőbbséget, így lassítani kell és átengedni, míg a másiknál, a kék négyzet alakúnál épp fordítva: nekünk van elsőbbségünk, a másik félnek kell várnia.

Sokan félreértelmezik ezt a KRESZ-táblát
Fotó: Shutterstock

A probléma gyökere, hogy a sofőrök jelentős része kizárólag a nyilakat figyeli, és szinte reflexből dönt. Pedig legalább ennyire fontos a tábla színe és formája is: a piros szegély figyelmeztet és korlátoz, a kék háttér viszont elsőbbséget jelez.

Ennél a táblánál nekünk ad elsősbbséget a KRESZ
Fotó: Shutterstock

Ha ezt a különbséget elrontjuk, máris hibás döntés születhet – írja a Vaol.

Nem bonyolultak ezek a KRESZ-táblák

Ez a fajta figyelmetlenség nem csupán elméleti probléma. A közlekedésben gyakran egyetlen pillanat alatt kell dönteni, és ha ilyenkor rosszul értelmezzük a helyzetet, könnyen balesetveszélyes szituáció alakulhat ki. Különösen szűk útszakaszokon vagy forgalmasabb helyeken lehet kritikus, hogy ki haladhat tovább először. 

Ez a két KRESZ-tábla nem bonyolult, mégis sokan bizonytalanodnak el, rontanak, amikor dönteni kell. Egy pillanatnyi figyelmetlenség már elég ahhoz, hogy rosszul értelmezd a helyzetet. 

A jelenség jól mutatja: a vezetés nem pusztán beidegződések sorozata. A szabályok pontos ismerete és tudatos alkalmazása nélkül a legegyszerűbbnek tűnő helyzetek is könnyen félreérthetők. És az utakon éppen ezek a „túl egyszerű” szituációk rejtik a legnagyobb veszélyt.

A közelmúltban másik két hasonló tábláról is írt az Origo, amelyet sokan rendre összekvernek.

 

