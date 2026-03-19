„Fázik a fenekem!” – hihetetlen dolgok a magyar nyelvű hangvezérlésben!

A plug-in hibrid hajtású Atto 2 DM-i-t már korábban kipróbálhattuk, most – alig pár héttel a hivatalos leleplezést követően – a felfrissített technikájú BYD Atto 3 EVO villanymotoros szabadidő-autót is vezethettük. A Korda filmstúdió központtal mehettünk egy kört a lendületesebb megjelenésű, az európai igényekhez igazított kompakt szabadidő-autóval. Utóbbi többek között állítható fejtámlát, sportosabb futómű-hangolást jelent, no meg egy teljesen új fejegységet, ami natív Google-alkalmazásokat futtat és Mesterséges Intelligencia segítségével dolgozik a problémamegoldáson – akár magyar beszédvezérlésnél is.

Jó erőben van, de ennél fontosabb a hatékonyság és a magyar beszédvezérlés a BYD Atto 3 Evo-nál

Szia BYD megszólításra reagál a rendszer

Annyira új autóba ülhettünk bele, hogy a tesztelt példány forgalmiját egy nappal a rendezvény előtt pecsételték le, a km-számláló 48 km-t mutatott indulásnál. Amiatt előre szabadkoztak, hogy előszériás autóról lévén szó lehetnek apróbb zavarok a működésben, például a magyar beszédvezérlés hiányzott az Atto 3-asunkból. Ennek oka prózai: egyszerűen nem volt idő és élő internet-előfizetés, hogy letöltsék a magyar nyelvi modult. Maradt tehát az autóban eleve benne lévő angol nyelvű beszédvezérlés, amelyet a Hy BYD felszólítással lehet hallgatásra bírni – ezt fordították le a közvetlen Szia BYD-re. Nem parancsokkal kell utasítani a rendszert, hanem egyszerűen beszélni kell hozzá, a címben szereplő kifejezés például szó szerint elhangzott, hogy demonstrálják, nem a megoldást kell a számítógépnek mondani, hanem a problémát. A „Fázik a fenekem” panaszra egyébként a vezető ülésfűtésének aktiválása a reakció.

Mivel nem tudtuk megbeszélni az autóval a világ ügyes-bajos dolgait, útnak indultunk. Az gyorsan kiderült, hogy nem kell félni a hátsó tengelyen érkező 312 LE/380 Nm-től. Olyan finoman szabályozzák a teljesítményleadást, hogy provokálásnál se kerül sor ESP-beavatkozásra, például a STOP-táblától balra alászedett kormánnyal nagy gázzal indulva. Folyamatosan jön meg az erő, közben érdemes fél szemmel a sebességet figyelni, mert semmi egyéb jel nem utal a tempóra. Síri csend uralkodik az Atto 3 Evo utasterében, se szél- se gördülési zaj nem jut át az elöl dupla oldalüvegezésen és a zajcsillapításon. Mivel jó volt az aszfalt, a futómű úthiba-kezelését nem tudom megítélni, de a kormányzás inkább a családi autó- és nem a 300+ lóerős szerepkörhöz lett hangolva.