Felbecsülhetetlen autós ritkaság a NAV árverésén!

Áprilisban lehet majd licitálni a Skoda Fabia RS/R5 Evo Rally2-es versenyautóra, amelyet a NAV kínál eladásra. A 2022-es évjáratú, de a leírás szerint 2025-ben leszállított raliautó becsértéke 65 000 000 millió Ft, ezért a licit 32 500 000 Ft-ról indul. Érdemes egyébként élni a felkínált lehetősséggel és személyesen elmenni a megtekintésre, mert MNASZ gépkönyv ugyan van az autóhoz, de se törzskönyv, se forgalmi, se indítókulcs nincs a csomagban.

Fél áron kínálják a Skoda Fabia raliautót, ami 32,5 millió Ft-ot jelent

Fotó: NAV

Ajánlott szakértővel menni, mert lehetnek rejtett hibái a raliautónak

A dokumentumok pótlása komoly utánjárást jelent, szóval ezt a költséget-vesződséget is bele kell kalkulálni az ajánlatba. Április 16-án indul és 19-én zárul az árverés, amelyen az Ügyfélkapuval rendelkezők tudnak licitálni. A megtekintés azért is ajánlott, mert a NAV se az esetleges hibákért, se a hiányosságokért nem vállal felelősséget.