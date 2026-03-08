Kinyitották az elhunyt autószerelő garázsát, elképesztő kincseket rejtett

Egy különc brit autószerelő hosszú ideje lezárt raktárában hatalmas Ferrari-gyűjteményt fedeztek fel. A visszahúzódó életet élő Eddie Walsh évtizedeken át gyűjtötte a Ferrarikat egy távoli pajtában az essexi vidéken. 2025-ben bekövetkezett halála után az örökösök szakértőket hívtak, hogy felmérjék a hagyatékát.

Több porosodó Ferrari is előkerült (Fotó: Tifosi Auctions)

A helyszínre érkezők megdöbbentek, amikor kinyitották a műhely ajtaját, és egy hatalmas, időben megrekedt gyűjtemény tárult eléjük. Öt Ferrari vázát találták meg, köztük egy rendkívül ritka, 1972-es Ferrari Dino 246 GT-ét is. Mindegyik egy félbehagyott restaurálási folyamat része volt.

Mennyit ér a sok ritka Ferrari?

A karosszériák mellett az eredeti alkatrészeiket – köztük motorokat, sebességváltókat, karosszériaelemeket, belső tér elemeit, kerekeket és más ritka komponenseket – gondosan kartondobozokban tárolták. Az örökösök a gyűjteményt árverésre bocsátják, 6-700 ezer euró (240-280 millió forint) bevételt remélve tőle.