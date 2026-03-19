Horroráron kelhet el a különleges Hungaroring Ferrari

A Ferrari nem sűrűn készít olyan modellt, amely ennyire konkrét helyszínhez és történelmi pillanathoz kötődik. A 296 GTB Assetto Fiorano Hungaroring Edition modell pontosan ilyen: mindössze öt példányban készült különkiadás, amely a 2004-es Forma–1-es Magyar Nagydíj domináns Scuderia-sikerének állított emléket. Akkor a vörös versenyautók fölényesen szerezték meg a konstruktőri világbajnoki címet. Sőt, a Ferrari itt ünnepelte zsinórban hatodik konstruktőri címét is, és ez az örökség egy utcai, de pályára született szupersportkocsiban élt tovább.

A Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Hungaroring Edition modellből öt darab készült összesen

Az egyedi Hungaroring Ferrariból most egyet eladásra kínálnak a londoni Sotheby’s aukciósházon keresztül. A 2024-es, keveset futott (mindössze 341 km) Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Hungaroring Editionért az eladó 300-500 ezer euró (117-195 millió forint) közötti összeget szeretne kapni.

Amúgy a modell alapját a 296 GTB adta, amely már önmagában is bivalyerős sportkocsi: egy V6-os biturbó és egy villanymotor kombinációjából 830 lóerőt kihozó plug-in hibrid rendszer dolgozik benne. A 0–100-as sprint 2,9 másodperc, a végsebesség pedig meghaladja a 330 km/h-t – mindezt úgy, hogy rövid távon tisztán elektromosan is képes haladni.

A Hungaroring Edition az Assetto Fiorano csomag révén még inkább pályára hangolt: speciális lengéscsillapítók, karbon elemek és leszorítóerőt növelő aerodinamikai megoldások teszik még élesebbé.

A dizájn közvetlen utalás a legendás F2004-es Forma–1-es autóra: Rosso Formula 1 fényezés, fehér részletek és az ikonikus 1-es rajtszám a motorháztetőn.

Magyar zászló és a mogyoródi pálya nyomvonala a Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Hungaroring Edition utasterében

Természetesen az utastér sem marad ki a módosításból: a fejtámlákba hímzett Hungaroring-nyomvonal, küszöbburkolat és magyar zászló egyértelművé teszi, hogy ez az autó nem csupán egy Ferrari a sok közül, hanem egy lokális legenda guruló emlékműve.

Ez a modell nem egyszerűen egy drága sportkocsi. Sokkal inkább egy történet – a Ferrari, a Schumacher-korszak és a Forma–1 aranykoráról, a magyar futam jelentőségéről és arról, hogyan képes a legendás olasz autógyár múltat és jövőt egyetlen, brutálisan gyors autóba sűríteni.