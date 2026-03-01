Követték Brüsszel elvárását – rá is fáztak az olaszok, s már bánják

Nem sikerült túl jól a tavalyi év sok európai autógyártónak, köztük a Fiatnak sem: korábbi húzómodellje, a Fiat 500 eladásai jelentősen visszaestek. A világ egyik legnagyobb autóipari konglomerátuma – amelybe az olasz márka is tartozik –, a Stellantis követte Brüsszel iránymutatását, s az utóbbi években minden energiáját az elektromos átállásra fordította. Ez azonban nem jött be, a vásárlók nem voltak olyan nagy mértékben vevők a villanyautókra, ahogy azt EU vezetői és az autógyártók remélték.

A Fiat 500 Hybrid bevezetésével megnőhetnek a márka hazai eladási is

Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

A cégcsoport most igyekszik visszatáncolni az elektromos autók gyártásától, és ismét növelné a belsőégésű motorokkal készülő modelljeinek a számát. Ez a szerkezetátalakítási program azonban nagyon, de nagyon sokba fáj a cégnek.

A napokban adta hírül a Stellantis, hogy több mint 22 milliárd eurónyi (8316 milliárd forint) vesztesége keletkezett az elektromosautó-stratégiájának átalakítása miatt.

Ez a részvények rekordmértékű esését okozta, a vállalat piaci értéke több mint 5 milliárd euróval, 18 milliárd euró alá csökkent a milánói tőzsdén.

Nem jött be az eletromos átállás

A Fiat eredményessé tételének első lépése, hogy megcsinálta a Fiat 500-as benzines változatát. Már hat éve, hogy 2020. március 4-én bemutatták a teljesen elektromos Fiat 500e kisautót. Az olaszok akkor kijelölték az irányt, és határozottan kijelentették, ebből kocsiból már nem lesz benzines változat. Az autóval nem volt baj, az élet azonban átírta a terveiket, az 500e messze nem úgy fogyott, ahogy tervezték és remélték.

Újra benzines a Fiat 500 – belátta tévedését az olasz gyártó

A hibájukat kénytelenek voltak belátni Torinóban is. Lépéskényszerbe kerültek, így hát, megcsinálták a benzines Fiat 500-ast is, amely most már Magyarországon is kapható.

Múlt és jelen egymás mellett, a kék színű 1970-es, a sárga 2026-os évjáratú Fiat 500-as

Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

A motorháztető alatt 12 V-os lágyhibrid technikával megspékelt 1,0 literes, 3 hengeres szívó benzinmotor található, amely hatfokozatú kézi váltón keresztül hajtja meg az első kerekeket. A 65 lóerős teljesítményű és 92 Nm nyomatékú erőforrással kis olasz autó 16,2 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100-as tempóra, és 155 km/h a végsebessége. Ha összehasonlítjuk az új 500 Hybrid 6,15 millió forintos induló árát a villanymotoroséval, ami 11 millió Ft, akkor már megértjük, miért nem fogyott úgy az elektromos. Ez elég jó ár ahhoz, hogy a Fiat eladásai felfelé induljanak.