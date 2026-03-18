A hirdetésekben ígért kiváló állapot és a valós műszaki tartalom között gyakran számottevő eltérés tapasztalható, a problémák pedig sok esetben csak hónapokkal a vásárlás után derülnek ki. Hazánk egyik legnagyobb flottakezelője és használtautó-kereskedése, az Ayvens szakértői szerint a csalási módszerek az elmúlt években egyre kifinomultabbá váltak, ezért a vásárlóknak különösen körültekintően kell eljárniuk és a rizikó elkerülése érdekében megbízható hátterű kereskedésből vásárolniuk.

Átverés: netán titkol valamit?

A tapasztalatok alapján a használtautó-piacon több tipikus visszaélési forma ismétlődik. A leggyakoribbak közé tartozik a kilométeróra-visszatekerés, a korábbi sérülések eltitkolása, valamint a jármű előéletére vonatkozó adatok torzítása. Gyakran előfordul az is, hogy az autó valós használati módját (például taxis múltját) elhallgatják, illetve hamis vagy hiányos dokumentációval próbálják meggyőzni a vevőket. A kilométeróra-visszatekerés laikusként nehezen felismerhető. Gyanús jel lehet, ha az autó belső állapota (kormány, pedálok, ülések) nincs összhangban a futásteljesítménnyel. Fontos figyelni a szervizdokumentumokra és azok következetességére, valamint arra, hogy a futásteljesítmény több forrásban (például műszaki vizsgák, szervizadatok) is egyezzen.

Ezek az árulkodó jelek

Korábbi súlyos sérülésre utalhat az eltérő fényezés árnyalata, az egyenetlen illesztések, a nem gyári hegesztési nyomok vagy az eltérő gyártási évű karosszériaelemek. Sok esetben azonban ezek a jelek szakszerű javítás után már nem láthatók, ezért különösen fontos a független szakértői vizsgálat és az átlátható járműtörténet. Intő jel lehet az is, ha a jármű-lekérdezés szerint hosszú ideig nem változott a futásteljesítmény – ez arra utalhat, hogy az autó sérülés miatt hosszú ideig állt.

Egy szaki mindig jól jön

A csalók leggyakrabban a szervizkönyvet, a számlákat, a műszaki vizsga dokumentumait és a futásteljesítményhez kapcsolódó igazolásokat hamisítják. Ezek a dokumentumok első ránézésre hitelesnek tűnhetnek, de szakértői ellenőrzés nélkül nehéz megállapítani a valódiságukat. Külföldről behozott autóknál gyakran az évjáratot is helytelenül tüntetik fel. Mivel laikus szemmel nehéz kiszúrni a téves adatokat és kérdéses műszaki jellemzőket, sokan autószerelő segítségét kérik használtautó-vásárláskor, vagy saját autódiagnosztikai műszerrel, úgynevezett hibakód-olvasóval készülnek az adott autó megtekintésére. Míg egy szakember bevonása valóban nagy segítséget jelenthet, a hibakód-olvasót nem minden kereskedésben engedik használni – ez azonban nem feltétlenül intő jel.