Figyelem, startégiát vált a Renault!

Még 2021-ben hirdette meg Renaulution néven az elektromos átállásra vonatkozó stratégiáját a francia Renault Csoport, amelyben a 2030-as év szerepelt dátumként, hogy onnantól kezdve már csak elektromos autókat kínálnak Európában. Idő közben eltelt négy év, és most itt a tényleges piaci folyamatokat is figyelembe vevő futuREady nevű stratégia, amely nagy vonalakban megfelel a korábbinak, de a 2030-as céldátumnál már elektrifizált autók szerepelnek. Értsd a benzinmotor valamilyen formában – hibrid hajtás, hatótávnövelő – velünk marad ezt követően is.

Újra felfedezte magának az egyterűt a Renault

Fotó: Renault

Négy év alatt 26 új autót dob piacra a Renault

A következő 4 évben 12 új modellt dob piacra a Renault Európában, és lesz még 14 autó az Európán kívüli piacok számára. Mifelénk jól megy a márkának az A-B szegmensekben, de itt is lesznek újdonságok, a C-D méretben, tehát a kompakt és középkategóriában erősíteni akarnak. Ennek érdekében kifejlesztik RGEV (Renault Group Electric Vehicle) medium 2.0 műszaki alapot: 800 voltos nagyfeszültségű rész, két hajtómotoros összkerékhajtás, villanyautóként 750 km-es hatótávolság, ami hatótávnövelővel akár 1400 km is lehet. Rögtön példákat is mutattak arra, mire számíthatunk a közeljövőben.

Az R-Space Lab tanulmánnyal az Espace és Scenic örökségét emelik át a villanyautó-korszakba, az egyterűséget manapság „életre való autóként” fogalmazzák meg. Reméljük, mire ebből sorozatgyártású autó lesz, már lesznek fizikai kapcsolók is a képernyő-túltengésben szenvedő műszerfalon. Franciaországban már ma is van alkoholérzékelő egyes járművekben (autóbuszok, korábban ittas vezetésen kapott sofőrök autójában…), ezt a funkciót tapintásos alkoholérzékelőként valósították meg.

A 4,5 méter hosszú, 1,5 méter magas karosszériában a lehető legtöbb teret igyekeztek az utasok számára biztosítani. A második sorban három egyforma, külön állítható széklet helyeztek el, az anyósülés messze hátratolható, hogy könnyen tudjon az ott ülő kommunikálni a hátsó utasokkal – a kesztyűtartó használaton kívül felhajtható, így előre is kényelmesen nyújtózkodhat az első utas. A ki- és beszállást a második sorban derékszögben feltáruló ajtók könnyítik meg. A tologatható hátsó ülésekkel megoldható, hogy a csomagtartóban kerékpárt lehessen szállítani.