Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin megragadta a telefont – erre a hívásra kevesen számítottak

Fontos

Terrortámadás a Fehér Ház ellen? Hatalmas a káosz

renault

Figyelem, startégiát vált a Renault!

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elektromos helyett elektrifizált autók 2030-ban – ennyi a változás. A Renault 2030 után is kínálatban tartja a belső égésű motort.
Link másolása
Vágólapra másolva!
renaultelektromos autókrenault bridgerautós olvasnivaló

Még 2021-ben hirdette meg Renaulution néven az elektromos átállásra vonatkozó stratégiáját a francia Renault Csoport, amelyben a 2030-as év szerepelt dátumként, hogy onnantól kezdve már csak elektromos autókat kínálnak Európában. Idő közben eltelt négy év, és most itt a tényleges piaci folyamatokat is figyelembe vevő futuREady nevű stratégia, amely nagy vonalakban megfelel a korábbinak, de a 2030-as céldátumnál már elektrifizált autók szerepelnek. Értsd a benzinmotor valamilyen formában – hibrid hajtás, hatótávnövelő – velünk marad ezt követően is.

Az új villanyautó műszaki alapnál már számol benzines hatótávnövelővel is a Renault
Újra felfedezte magának az egyterűt a Renault 
Fotó: Renault

Négy év alatt 26 új autót dob piacra a Renault

A következő 4 évben 12 új modellt dob piacra a Renault Európában, és lesz még 14 autó az Európán kívüli piacok számára. Mifelénk jól megy a márkának az A-B szegmensekben, de itt is lesznek újdonságok, a C-D méretben, tehát a kompakt és középkategóriában erősíteni akarnak. Ennek érdekében kifejlesztik RGEV (Renault Group Electric Vehicle) medium 2.0 műszaki alapot: 800 voltos nagyfeszültségű rész, két hajtómotoros összkerékhajtás, villanyautóként 750 km-es hatótávolság, ami hatótávnövelővel akár 1400 km is lehet. Rögtön példákat is mutattak arra, mire számíthatunk a közeljövőben.

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 2.5 cameraFarClip (float): 1e+30 cameraFarRange (float): 1e+18 cameraFocalLength (float): 27.8763 cameraFov (float): 65.4701 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 630 cameraTransform (m44f): [{0.0122287, 0.999848, -0.0124057, 723.229}, {0.123515, -0.0138221, -0.992247, 82.3441}, {-0.992267, 0.0106016, -0.123665, -141.791}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): DWAA dataWindow (box2i): [0, 0, 4999, 2812] displayWindow (box2i): [0, 0, 4999, 2812] lineOrder (lineOrder): Increasing Y pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vfb2_layers_json (string): "{"Version":1,"class":"root","properties":{"version":1,"name":"","enable":true,"expand":false,"expandable":true},"sub-layers":[{"class":"chaos.displayCorrection","properties":{"version":1,"name":"Display Correction","enable":true,"expand":true,"expandable":true,"profile":2,"exposure":0.0,"save_rgb_primitives":false,"ocio_file":"R:/00_PIPE_TOOLS/Pipeline/library/OpenColorIO-Configs/aces_1.2/config.ocio","ocio_colorspace":4,"ocio_displaydevice":0,"ocio_viewtransform":0,"ocio_saveinimage":false,"icc_file":"","icc_profile_data":null,"icc_rendintent":0,"blkptconv":false},"sub-layers":[{"class":"chaos.ref.sourcefolder","properties":{"version":1,"name":"Source: RGB","enable":true,"expand":false,"expandable":false,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true,"src_type":0},"sub-layers":[{"class":"chaos.ref.lightmix","properties":{"version":1,"name":"LightMix","enable":false,"expand":false,"expandable":true},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.ref.composite","properties":{"version":1,"name":"Composite","enable":false,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true},"sub-layers":[]}]},{"class":"chaos.pe.denoiser","properties":{"version":1,"name":"Denoiser","enable":true,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true,"active":true,"preset":4,"strength":1.0,"radius":2.0,"hwAccelerate":true,"denoiser_mode":1},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.pe.sharpen.blur","properties":{"version":1,"name":"Sharpen/Blur","enable":true,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true,"sharpen_blur_compute":true,"sharpen_amount":1.883910417556,"sharpen_radius":0.936863601207,"blur_radius":0.112016297876},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.pe.lensfx","properties":{"version":1,"name":"Lens Effects","enable":true,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true,"glare_on":true,"glare_size":15.352697372436,"glare_weight":2.302904605865,"bloom_weight":0.629999995231,"glare_threshold":0.57999998331,"filter_rotation":0.0,"saturation":1.0,"hardware_accelerated":true,"cold_warm":true,"interactive":true,"save_glare":true,"bake_glare_weight":true,"create_effects_result_channel":true,"enable_blades":true,"sides":6,"blades_rotation":15.0,"streak_blur":0.20000000298,"use_grating":false,"grating_density":50.0,"grating_length":8.798283576965,"grating_zoom":5.0,"grating_slope":0.0,"grating_strength":1.0,"use_occlusion":true,"occlusion_symmetric":true,"occlusion_percent":20.0,"occlusion_rotation":0.0,"occlusion_arc":100.0,"use_scratch":true,"scr_symmetric":true,"scr_pattern":0,"scr_multiglare_count":1,"scr_density":43.5,"scr_length":100.0,"scr_slope_variance":1.0,"scr_width_variance":0.0,"scr_seed":0,"scr_zoom":1.0,"scr_rotation":90.0,"scr_strength":0.5,"use_dust":false,"dust_pattern":1,"dust_density":1.0,"dust_radius_variance":0.5,"dust_jitter":0.0,"dust_zoom":2.0,"dust_rotation":0.0,"dust_strength":0.10000000149,"glare_use_obstacle_image":false,"glare_obstacle_image_path":"","obst_image_zoom":1.0,"obst_image_rotation":0.0,"obst_image_strength":1.0,"use_filter_image":false,"glare_image_path":"","use_chromatic_aberration":false,"chromatic_aberration":-0.009999999776,"camera_type":0,"stereo_mode":0},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.cc.lut","properties":{"version":2,"name":"Lookup Table","enable":true,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":0.850000023841,"show_preview":true,"lut_file":"R:\\01_BANK\\2D\\LUT\\3DCollective_Free_Linear_LUTs\\Adanmq_AgfaColor HDC 100+.cube","linear2log":false,"linear2srgb":true,"lut_color_space":2,"save_in_file":false},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.cc.filmicTonemap","properties":{"version":1,"name":"Filmic tonemap","enable":true,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":0.699999988079,"show_preview":true,"color_space":2,"type":3,"use_log":false,"gamma":1.0,"blue_fix":false,"hejl_dawson_shadows":1.0,"hejl_dawson_highlights":1.0,"hable_shoulder_strength":0.265560179948,"hable_linear_strength":0.734439849853,"hable_linear_angle":0.134854778647,"hable_toe_strength":0.5,"white_point":13.180498123168,"pc_toe_length":0.80000001192,"pc_toe_strength":0.20000000298,"pc_contrast":0.5,"pc_shoulder_length":1.0,"pc_shoulder_strength":0.0,"pc_white_point":4.0},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.cc.hueSatLight","properties":{"version":1,"name":"Hue / Saturation","enable":true,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true,"hue":0.0,"sat":-0.09572301805,"lightness":0.0},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.cc.filmicTonemap","properties":{"version":1,"name":"Filmic tonemap","enable":true,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":0.699999988079,"show_preview":true,"color_space":2,"type":3,"use_log":false,"gamma":1.0,"blue_fix":false,"hejl_dawson_shadows":1.0,"hejl_dawson_highlights":1.0,"hable_shoulder_strength":0.27480918169,"hable_linear_strength":0.370229035615,"hable_linear_angle":0.148854970932,"hable_toe_strength":0.206106886267,"white_point":11.199999809265,"pc_toe_length":0.80000001192,"pc_toe_strength":0.20000000298,"pc_contrast":0.5,"pc_shoulder_length":1.0,"pc_shoulder_strength":0.0,"pc_white_point":4.0},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.cc.lut","properties":{"version":2,"name":"Lookup Table","enable":true,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":0.514999985694,"show_preview":true,"lut_file":"R:\\01_BANK\\2D\\LUT\\3DCollective_Free_Linear_LUTs\\Adanmq_AgfaColor Optima II 200.cube","linear2log":false,"linear2srgb":true,"lut_color_space":2,"save_in_file":false},"sub-layers":[]}]},{"class":"chaos.overlay.stamp","properties":{"version":1,"name":"Stamp","enable":false,"expand":false,"expandable":true,"stamp_horiz_align":1,"stamp_vert_align":32,"stamp_color":[1.0,1.0,1.0],"stamp_font":{"version":1,"point_size":10,"family":0,"style":0,"weight":0,"face":"Arial"},"stamp_string":{"version":1,"raw_string":"V-Ray for Maya %vrayversion | render time %rendertime","final_string":"V-Ray for Maya 6 | render time 0h 2m 12.3s"}},"sub-layers":[]}]}" vrayInfo/camera (string): "CAM_ME03:CAM_ME03:CAM_ME03" vrayInfo/cameraPerPix (string): "209.831" vrayInfo/cameraRayCountID (string): "-1343700664" vrayInfo/cleanupTimeID (string): "0.0s" vrayInfo/computername (string): "par-pc-cetautom" vrayInfo/cpu (string): "AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores " vrayInfo/date (string): "2026/Feb/10" vrayInfo/elapsedtime (string): "51m 30.7s" vrayInfo/engine (string): "CPU" vrayInfo/filename (string): "R:/CGI_26-005_Renault_RSpace/00_CGI/00_COMMON/maya/scenes/franc/00_CGI_00_COMMON.lookdev.SHOT_PROFIL.v021.mb" vrayInfo/frame (string): "00000" vrayInfo/frameTimeID (string): "0.0s" vrayInfo/freeMemCPU (string): "402.03 (GiB)" vrayInfo/giPerPix (string): "297.241" vrayInfo/giRayCountID (string): "-114266719" vrayInfo/h (string): "2813" vrayInfo/infinitePrimsID (string): "1" vrayInfo/lightcacheTimeID (string): "0.0s" vrayInfo/mbTrisID (string): "0" vrayInfo/mem_22 (string): "4.08 (MiB)" vrayInfo/mem_23 (string): "1.09 (GiB)" vrayInfo/mem_24 (string): "165.91 (MiB)" vrayInfo/mem_7 (string): "6.34 (MiB)" vrayInfo/mem_bitmap (string): "3.47 (GiB)" vrayInfo/mem_bucket_img_sampler (string): "2.65 (GiB)" vrayInfo/mem_dyn_displ_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_dyn_geom (string): "< 1 (MiB)" vrayInfo/mem_dyn_mov_displ_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_dyn_mov_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_lights (string): "102.01 (MiB)" vrayInfo/mem_misc (string): "1.33 (GiB)" vrayInfo/mem_misc_displ_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_misc_geom (string): "2.31 (MiB)" vrayInfo/mem_misc_mov_displ_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_misc_mov_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_mov_hair (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_prog_img_sampler (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_static_displ_geom (string): "152.75 (MiB)" vrayInfo/mem_static_geom (string): "1.27 (GiB)" vrayInfo/mem_static_hair (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_static_mov_displ_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_static_mov_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_tiled_bitmap (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_vfb (string): "3.31 (GiB)" vrayInfo/mhz (string): "2496MHz" vrayInfo/movingHairPrimsID (string): "0" vrayInfo/movingPrimsID (string): "0" vrayInfo/os (string): "Microsoft Windows 11 Pro" vrayInfo/peakMemory (string): "13866.21 MiB" vrayInfo/primitives (string): "21081660" vrayInfo/ram (string): "523792MB" vrayInfo/reflectionPerPix (string): "461.369" vrayInfo/reflectionRayCountID (string): "-2100784945" vrayInfo/refractionPerPix (string): "16.757" vrayInfo/refractionRayCountID (string): "235689148" vrayInfo/renderlayer (string): "rs_PASS_LIGHTING_B" vrayInfo/rendertime (string): " 0h 51m 34.2s" vrayInfo/scenename (string): "00_CGI_00_COMMON.lookdev.SHOT_PROFIL.v021" vrayInfo/sdTrisID (string): "21081659" vrayInfo/sequenceTimeID (string): "0.0s" vrayInfo/shadowPerPix (string): "3418.344" vrayInfo/shadowRayCountID (string): "834367848" vrayInfo/staticHairPrimsID (string): "0" vrayInfo/staticPrimsID (string): "0" vrayInfo/threadPrio (string): "normal" vrayInfo/threads (string): "192" vrayInfo/time (string): "19:27:54" vrayInfo/totalCPUMem (string): "511.52 (GiB)" vrayInfo/totalPerPix (string): "4473.979" vrayInfo/totalPrimsCount (string): "21081660" vrayInfo/totalRayCountID (string): "-1498004050" vrayInfo/unshadedPerPix (string): "8.352" vrayInfo/unshadedRayCountID (string): "117466265" vrayInfo/usedMemCPU (string): "48.65 (GiB)" vrayInfo/vmem (string): "134217728MB" vrayInfo/vraycore (string): "6.20.25" vrayInfo/vrayversion (string): "Version of V-Ray for Maya 6" vrayInfo/w (string): "5000" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half)
 

Az R-Space Lab tanulmánnyal az Espace és Scenic örökségét emelik át a villanyautó-korszakba, az egyterűséget manapság „életre való autóként” fogalmazzák meg. Reméljük, mire ebből sorozatgyártású autó lesz, már lesznek fizikai kapcsolók is a képernyő-túltengésben szenvedő műszerfalon. Franciaországban már ma is van alkoholérzékelő egyes járművekben (autóbuszok, korábban ittas vezetésen kapott sofőrök autójában…), ezt a funkciót tapintásos alkoholérzékelőként valósították meg.

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+30 cameraFarRange (float): 1e+18 cameraFocalLength (float): 15.9044 cameraFov (float): 96.7325 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 265.884 cameraTransform (m44f): [{0.094043, -0.987896, -0.123358, -165.976}, {-0.00779134, 0.123173, -0.992355, 113.834}, {0.995538, 0.0942851, 0.0038865, -136.013}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): DWAA dataWindow (box2i): [0, 0, 7999, 4499] displayWindow (box2i): [0, 0, 7999, 4499] lineOrder (lineOrder): Increasing Y pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vfb2_layers_json (string): "{"Version":1,"class":"root","properties":{"version":1,"name":"","enable":true,"expand":false,"expandable":true},"sub-layers":[{"class":"chaos.displayCorrection","properties":{"version":1,"name":"Display Correction","enable":true,"expand":true,"expandable":true,"profile":2,"exposure":0.0,"save_rgb_primitives":false,"ocio_file":"H:/_WORKFLOW/_for_all/_technical/londonPipeline/library/OpenColorIO-Configs/aces_1.2/config.ocio","ocio_colorspace":4,"ocio_displaydevice":0,"ocio_viewtransform":0,"ocio_saveinimage":false,"icc_file":"","icc_profile_data":null,"icc_rendintent":0,"blkptconv":false},"sub-layers":[{"class":"chaos.ref.sourcefolder","properties":{"version":1,"name":"Source: RGB","enable":true,"expand":false,"expandable":false,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true,"src_type":0},"sub-layers":[{"class":"chaos.ref.lightmix","properties":{"version":1,"name":"LightMix","enable":false,"expand":false,"expandable":true},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.ref.composite","properties":{"version":1,"name":"Composite","enable":false,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true},"sub-layers":[]}]},{"class":"chaos.pe.denoiser","properties":{"version":1,"name":"Denoiser(off)","enable":false,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true,"active":false,"preset":2,"strength":1.0,"radius":10.0,"hwAccelerate":false,"denoiser_mode":3},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.pe.sharpen.blur","properties":{"version":1,"name":"Sharpen/Blur","enable":true,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true,"sharpen_blur_compute":true,"sharpen_amount":1.984732866287,"sharpen_radius":0.820610702037,"blur_radius":0.610687077045},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.pe.lensfx","properties":{"version":1,"name":"Lens Effects","enable":true,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":2,"opacity":1.0,"show_preview":true,"glare_on":true,"glare_size":15.415020942687,"glare_weight":1.264822244644,"bloom_weight":0.40000000596,"glare_threshold":5.0,"filter_rotation":0.0,"saturation":1.0,"hardware_accelerated":true,"cold_warm":false,"interactive":true,"save_glare":true,"bake_glare_weight":false,"create_effects_result_channel":false,"enable_blades":true,"sides":6,"blades_rotation":15.0,"streak_blur":0.20000000298,"use_grating":false,"grating_density":50.0,"grating_length":10.0,"grating_zoom":5.0,"grating_slope":0.0,"grating_strength":1.0,"use_occlusion":false,"occlusion_symmetric":true,"occlusion_percent":20.0,"occlusion_rotation":0.0,"occlusion_arc":100.0,"use_scratch":true,"scr_symmetric":true,"scr_pattern":0,"scr_multiglare_count":4,"scr_density":50.0,"scr_length":50.0,"scr_slope_variance":0.0,"scr_width_variance":0.0,"scr_seed":0,"scr_zoom":2.0,"scr_rotation":0.0,"scr_strength":1.0,"use_dust":false,"dust_pattern":0,"dust_density":50.0,"dust_radius_variance":0.0,"dust_jitter":0.0,"dust_zoom":2.0,"dust_rotation":0.0,"dust_strength":1.0,"glare_use_obstacle_image":false,"glare_obstacle_image_path":"","obst_image_zoom":1.0,"obst_image_rotation":0.0,"obst_image_strength":1.0,"use_filter_image":false,"glare_image_path":"","use_chromatic_aberration":false,"chromatic_aberration":0.10000000149,"camera_type":0,"stereo_mode":0},"sub-layers":[]},{"class":"folder","properties":{"version":1,"name":"Folder","enable":true,"expand":true,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true},"sub-layers":[{"class":"chaos.cc.whiteBalance","properties":{"version":1,"name":"White Balance","enable":true,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true,"temp":7328.24462890625,"tint":0.0,"color_tint":[1.0,1.0,1.0]},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.cc.filmicTonemap","properties":{"version":1,"name":"Filmic tonemap","enable":true,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":0.699999988079,"show_preview":true,"color_space":2,"type":3,"use_log":false,"gamma":1.0,"blue_fix":false,"hejl_dawson_shadows":1.0,"hejl_dawson_highlights":1.0,"hable_shoulder_strength":0.225190848112,"hable_linear_strength":0.477099269628,"hable_linear_angle":0.30916032195,"hable_toe_strength":0.477099269628,"white_point":13.400764465332,"pc_toe_length":0.80000001192,"pc_toe_strength":0.20000000298,"pc_contrast":0.5,"pc_shoulder_length":1.0,"pc_shoulder_strength":0.0,"pc_white_point":4.0},"sub-layers":[]},{"class":"chaos.cc.exposure","properties":{"version":1,"name":"Exposure","enable":true,"expand":false,"expandable":true,"blend_mode":0,"opacity":1.0,"show_preview":true,"exposure":-0.152671769261,"hilight_burn":0.316793918609,"contrast":-0.106870234012},"sub-layers":[]}]}]},{"class":"chaos.overlay.stamp","properties":{"version":1,"name":"Stamp","enable":false,"expand":false,"expandable":true,"stamp_horiz_align":1,"stamp_vert_align":32,"stamp_color":[1.0,1.0,1.0],"stamp_font":{"version":1,"point_size":10,"family":0,"style":0,"weight":0,"face":"Arial"},"stamp_string":{"version":1,"raw_string":"(null)","final_string":"(null)"}},"sub-layers":[]}]}" vrayInfo/camera (string): "CAM_M03:CAM_MI03" vrayInfo/cameraPerPix (string): "11.842" vrayInfo/cameraRayCountID (string): "426308703" vrayInfo/cleanupTimeID (string): "0.0s" vrayInfo/computername (string): "ws-frank" vrayInfo/cpu (string): "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz" vrayInfo/date (string): "2026/Mar/5" vrayInfo/elapsedtime (string): "52m 3.1s" vrayInfo/engine (string): "CPU" vrayInfo/filename (string): "//192.168.90.214/recomparis/cgi_rcmp/CGI_26-005_Renault_RSpace/00_CGI/MI03/maya/scenes/andrea/00_CGI_MI03.lighting.MAIN.v026.mb" vrayInfo/frame (string): "00000" vrayInfo/frameTimeID (string): "0.0s" vrayInfo/freeMemCPU (string): "60.89 (GiB)" vrayInfo/giPerPix (string): "36.438" vrayInfo/giRayCountID (string): "1311775127" vrayInfo/h (string): "4500" vrayInfo/infinitePrimsID (string): "1" vrayInfo/lightcacheTimeID (string): "0.0s" vrayInfo/mbTrisID (string): "12999222" vrayInfo/mem_22 (string): "12.96 (MiB)" vrayInfo/mem_23 (string): "3.62 (GiB)" vrayInfo/mem_24 (string): "3.77 (GiB)" vrayInfo/mem_7 (string): "21.82 (MiB)" vrayInfo/mem_bitmap (string): "3.90 (GiB)" vrayInfo/mem_bucket_img_sampler (string): "117.08 (MiB)" vrayInfo/mem_dyn_displ_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_dyn_geom (string): "< 1 (MiB)" vrayInfo/mem_dyn_mov_displ_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_dyn_mov_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_lights (string): "91.57 (MiB)" vrayInfo/mem_misc (string): "1.52 (GiB)" vrayInfo/mem_misc_displ_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_misc_geom (string): "34.69 (MiB)" vrayInfo/mem_misc_mov_displ_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_misc_mov_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_mov_hair (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_prog_img_sampler (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_static_displ_geom (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_static_geom (string): "2.44 (GiB)" vrayInfo/mem_static_hair (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_static_mov_displ_geom (string): "377.99 (MiB)" vrayInfo/mem_static_mov_geom (string): "99.18 (MiB)" vrayInfo/mem_tiled_bitmap (string): "0 (B)" vrayInfo/mem_vfb (string): "12.08 (GiB)" vrayInfo/mhz (string): "2594MHz" vrayInfo/movingHairPrimsID (string): "0" vrayInfo/movingPrimsID (string): "0" vrayInfo/os (string): "Microsoft Windows 10 Pro" vrayInfo/peakMemory (string): "28744.59 MiB" vrayInfo/primitives (string): "48544371" vrayInfo/ram (string): "130992MB" vrayInfo/reflectionPerPix (string): "34.304" vrayInfo/reflectionRayCountID (string): "1234929519" vrayInfo/refractionPerPix (string): "4.888" vrayInfo/refractionRayCountID (string): "175966780" vrayInfo/renderlayer (string): "rs_BEAUTY_PRIM_CONFIG_I" vrayInfo/rendertime (string): " 0h 54m 26.9s" vrayInfo/scenename (string): "00_CGI_MI03.lighting.MAIN.v026" vrayInfo/sdTrisID (string): "35545145" vrayInfo/sequenceTimeID (string): "0.0s" vrayInfo/shadowPerPix (string): "164.228" vrayInfo/shadowRayCountID (string): "1617257471" vrayInfo/staticHairPrimsID (string): "0" vrayInfo/staticPrimsID (string): "3" vrayInfo/threadPrio (string): "low" vrayInfo/threads (string): "56" vrayInfo/time (string): "19:40:18" vrayInfo/totalCPUMem (string): "127.92 (GiB)" vrayInfo/totalPerPix (string): "241.626" vrayInfo/totalPrimsCount (string): "48544371" vrayInfo/totalRayCountID (string): "108616101" vrayInfo/unshadedPerPix (string): "0.000" vrayInfo/unshadedRayCountID (string): "0" vrayInfo/usedMemCPU (string): "61.26 (GiB)" vrayInfo/vmem (string): "134217728MB" vrayInfo/vraycore (string): "6.20.25" vrayInfo/vrayversion (string): "Version of V-Ray for Maya 6" vrayInfo/w (string): "8000" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half)
 

A 4,5 méter hosszú, 1,5 méter magas karosszériában a lehető legtöbb teret igyekeztek az utasok számára biztosítani. A második sorban három egyforma, külön állítható széklet helyeztek el, az anyósülés messze hátratolható, hogy könnyen tudjon az ott ülő kommunikálni a hátsó utasokkal – a kesztyűtartó használaton kívül felhajtható, így előre is kényelmesen nyújtózkodhat az első utas. A ki- és beszállást a második sorban derékszögben feltáruló ajtók könnyítik meg. A tologatható hátsó ülésekkel megoldható, hogy a csomagtartóban kerékpárt lehessen szállítani.

A kompakt egyterűvel ellentétben a Renault Bridger szabadidő-autóval sajnos nem számolhatunk Európában – mi maradunk a Renault 4-nél. A 4 méteres szabadidő-autót kifejezetten az indiai adószabályokhoz igazították – a most érkezett Renault Duster kistestvéréről van szó –, a tologatható hátsó üléssel kategóriájának legnagyobb hátsó lábterét vagy akár 400 literes csomagteret ígérnek. A belső tér méretének maximalizálása érdekében dobozforma a karosszéria, a hangsúlyos kerékjáratokban 18 colos felnik villannak meg, a hasmagasság 200 mm.

 

Mindössze két év alatt fejlesztik ki a sorozatgyártású Renault Bridger szabadidő-autót, amelyet az RGMP small (Renault Group modular platform small) műszaki alapra építenek fel. Ez nem más, mint a Renault 5, 4 és hamarosan Twingo esetén (ott még AmpR small néven) használt technika, aminek a lényege a multienergiás megközelítés: piaci igényektől függően lesz akkumulátoros-elektromos, hibrid vagy benzines változat is. Indiában 2027 végén indul a forgalmazás, majd folyamatosan kezdik exportálni a környékbeli piacokra a csöppnyi, de kemény megjelenésű modellt.
 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!