Filléres alkatrész hibája okozhat milliós károkat

Fura rezgések, vibráció, majd a sorra jeletkező többi hiba sodorhatja tetemes kiadás felé a tulajdonost, ha nem veszi időben észre a váltótartó konzol törését. A motor működik, a kocsi megy, kontrollámpa sem jelzi a bajt, így alattomosan támad az amúgy filléres alkatrész hibája.

Percek alatt kicserélhető!

A váltó lógása, feszülése komoly bajok forrása lehet - többek között ezért is kell szezononként legalább egyszer alaposabban szemrevételezni az autókat. Különösen ajánlott ez akkor, ha valaki sokat közlekedik rossz minőségű, gödrös utakon vagy valahol odaverte a kocsi alját (padka, kátyú). Megéri odafigyelni, hiszen gondos gazdaként nem csupán a pénztárcánk köszöni meg, hanem az autónk is tovább szolgálhat hiba nélkül.