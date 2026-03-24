Ez téboly: hihetetlen ok miatt büntettek meg egy autóst, és képes volt befizetni! – fotó

A lehető legrosszabb pillanatban került egy forgalomfigyelő kamera látószögébe egy autós Oroszországban. A nő teljesen szabályosan, 24 km/h-s sebességgel közlekedett, de nem is ezért büntették meg: hanem azért, mert a járdán épp telefonálva közlekedett egy gyalogos.

A felvételek automata kiértékelésébe komoly hiba csúszhatott, mert a nő kapott bírságot vezetés közbeni telefonálás miatt. Úgy tudni, hogy a nő be is fizette a büntetést, és most utólag próbálja visszaszerezni a pénzét a felvételek alapján. Valószínűleg jobban tette volna, ha eleve be sem fizeti...

A forgalomfigyelő kamera felvétele: