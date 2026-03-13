Ez megbolondult: ilyen beteg manővert még a rendőrök se láttak autópályán – videó

Még tavaly decemberben a lengyelországi S1-es autópályán közlekedett egy autós, amikor egy alagút előtt hirtelen rádöbbent, hogy nem is arra akart menni. Olyan lazán fordult vissza, mintha csak egy bevásárlóközpont parkolójában lenne, és gondolkodás nélkül elindult a forgalommal szemben.

Miután visszakocsikázott az elágazásig, a forgalomtól elzárt területen átvágva indult el a másik irányba. Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset, a hatóságok összesen negyven büntetőponttal jutalmazták a sofőr manővereit. A kiszabott bírság átszámítva 270 ezer forint volt.

Videón a forgalommal szemben elinduló sofőr: