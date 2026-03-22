Életet menthet, ha odafigyelünk erre az alkatrészre

Az autó egyik legfontosabb, mégis gyakran elhanyagolt alkatrésze a gumiabroncs. A gépkocsi mindössze négy tenyérnyi felületen érintkezik az úttal, ezért a gumik állapota közvetlenül befolyásolja a biztonságot és a vezetési élményt. Éppen ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni a futófelületet és a guminyomást is.

Ne csak vezessünk – figyeljünk a gumiabroncsok karbantartására is

A megfelelő nyomásról a sofőroldali ajtó belső paneljén található matrica vagy a jármű kezelési könyve ad pontos információt. Az alulfújt kerék gyorsabban kopik és melegszik, míg a túlfújt gumi kevésbé tapad és egyenetlenül használódik. Tehát érdemes betartani az előírt guminyomást.

Fontos az egyenletes gumikopás

A gumiabroncsok élettartamát jelentősen meghosszabbíthatja a rendszeres rotálás és kiegyensúlyozás is. Mivel az első kerekek általában nagyobb terhelést kapnak – hiszen a motor súlyát és a kanyarodás erőhatásait is viselik –, gyorsabban kopnak. Ezért ajánlott 8-13 ezer kilométerenként megcserélni az első és a hátsó kerekeket. Az is fontos, hogy az autó ne álljon hosszú ideig mozdulatlanul: ha lehet, hetente érdemes megmozgatni, így elkerülhető a gumik egyenetlen terhelése.

A szakemberek azt javasolják, hogy ne csak a kötelező műszaki vizsga előtt keressük fel a szervizt, hanem évente legalább egyszer végeztessünk teljes járműellenőrzést.

A gumicserét is érdemes szakemberre bízni, hiszen a speciális műszerekkel pontosan fel tudják mérni az abroncsok állapotát. A szezonális csere időpontját pedig a jól ismert 7 fokos szabály segíti: amikor a napi átlaghőmérséklet tartósan efölé emelkedik, ideje nyári gumira váltani, amikor pedig ez alá csökken, a téli abroncsok biztosítják a nagyobb biztonságot az utakon.