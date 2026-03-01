Virtuális térben fejleszt valódi gumit a Bridgestone

Már egy évtizeddel ezelőtt elindult a virtuális fejlesztés a Bridgestone gumigyárnál, amely most új szintet lépett azzal, hogy immár az emberi tesztpilóták is digitálisan próbálják az új fejlesztéseket. Az EMEA-régió fejlesztőközpontja Rómában található, ahol most helyezték üzembe a DiM500-as szimulátort, ami egy 5 méteres mozgástérrel rendelkező vezetőfülke, ami a valódi autóknak megfelelő mozgást képes reprodukálni.

A hús-vér tesztpilóták virtuálisan vezetik a Bridgestone kísérleti gumijait

Fotó: Bridgestone

Könnyebb a gumifejlesztők és a -tesztpilóták sorsa is a Bridgestone szimulátorában

Ennek köszönhetően a gyári tesztpilóták a virtuális abroncsokról tudnak ítéletet mondani, milyen annak a vezethetősége, az hogyan változott például a korábban próbált változathoz képest – pár gombnyomásra tudják átalakítani a fejlesztők a gumikeveréket de a mintázatot is tudják módosítani. A sofőrök dolga is könnyebb azzal, hogy akár percenkénti követéssel tudják kipróbálni az egyes változatokat, kiiktatva az egyenletből az autó és a környezet változóit.

A fejlesztésből nem tűnnek el a kísérleti abroncsok sem, de az új szimulátornak köszönhetően azok már csak a végső fázisban kerülnek bevetésre, a korábbinál mintegy 12 000 darabbal kevesebbet kell legyártani régiónkban, ami jelentősen csökkenti a környezeti terhelést – no meg a költségeket is, hiszen lényegében egyedi abroncsokról van szó.

