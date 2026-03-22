Új szabályozás! – gyorshajtásért elvehetik a jogosítványt

Az elmúlt években folyamatosan szigorodtak a közlekedési szabályok Lengyelországban, de a legfrissebb intézkedések egyértelmű üzenetet hordoznak: a hatóságok zéró toleranciát hirdettek a kirívó gyorshajtással szemben.

Egyre több telepített traffipax van már Lengyelországban is, amivel a cél a gyorshajtás visszaszorítása

A cél világos: visszaszorítani azokat az eseteket, amikor a sebességtúllépés már nem egyszerű szabálysértés, hanem komoly életveszélyt jelent. A rendszer egyik kulcseleme, hogy bizonyos határ felett – ez a lengyeleknél 50 km/h – a gyorshajtás automatikusan három hónapos jogsibevonással jár.

Ilyenkor nemcsak magas bírság és jelentős büntetőpont jár, hanem a rendőrök akár azonnal el is vehetik a jogosítványt.

A jelenlegi szabályozás már most is kemény: extrém sebességtúllépésnél több ezer zlotys bírság és akár 15 büntetőpont is kiszabható – írja az Auto Swiat.

Több traffipax a gyorshajtás visszaszorítására

A háttérben egyértelmű statisztikák állnak. A súlyos és halálos balesetek jelentős részében a túlzott sebesség kulcsszerepet játszik Lengyelországban is, ezért a döntéshozók szerint nem volt elég visszatartó ereje a korábbi rendszernek. A hangsúly így egyre inkább a megelőzésre és az elrettentésre terelődött. A szigorítások azonban nem állnak meg a büntetéseknél.

A lengyel kormány infrastruktúrával is támogatja az új irányt: országszerte egyre több traffipaxot és szakaszmérő rendszert telepítenek, amelyek nemcsak az autópályákat, hanem kisebb forgalmú utakat is figyelik.

Ez azt jelenti, hogy a gyorshajtók gyakorlatilag bárhol lebukhatnak.

Egyébként több európai ország – köztük hazánk is – sokat szigorított a gyorshajtókat sújtó bírságok terén. Ausztriában akár el is kobozhatják az autónkat – amire volt már példa – az extrém sebességtúllépés miatt. A múlt héten tartott egy hetes közúti ellenőrzést a rendőrség, amely során egy motoros lett a gyorshajtási rekorder. A férfi 189 km/órával közlekedett azon a szakaszon, ahol maximum 90-nel lehet haladni.