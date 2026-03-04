Rekordközeli év gyorshajtásban: súlyos tízmilliárdok folytak be a bírságokból

A gyorshajtás valószínűleg a világ minden táján nemzeti sport, s persze a magyar utakon is. Talán meg sem lepődünk azon, hogy tavaly 912 259 darab bírságot szabott ki a rendőrség gyorshajtás miatt. Ebből 56 769 alkalommal a rendőrök közvetlenül intézkedtek, amikor a sofőrt a szabályszegés helyszínén fogták el.

A gyorshajtás sajnos a magyar utakon is nemzeti sport, több tízmilliárdos összeget fizettünk be a költségvetésbe büntetés címén

Fotó: Cseh Gábor/VAOL

A gyorshajtás miatt kiszabott bírság összege horrorisztikus, 47,5 milliárd forint volt 2025-ben, míg a közlekedési törvény megszegése miatt kiszabott büntetés összege körülbelül 3,3 milliárd forint volt.

A teljes bírságösszeg így 50,8 milliárd forintra rúgott – két éve még „csak” 30 milliárd körül járt ez a szám.

Ugyanakkor a 2024-es rekordévet nem haladta meg a tavalyi, akkor 56,3 milliárd forintnyi gyorshajtási bírságot szabtak ki – írja a Vezess.

Nőttek a gyorshajtási bírságok összeghatárai

A hatalmas büntetési összeg mögött nemcsak az áll, hogy egyre több a kamera az utakon. Az elmúlt években jelentősen megemelték a pénzbírságokat is. A legkisebb gyorshajtásért járó bírság a korábbi 30 ezer forintról 50 ezerre nőtt, míg a súlyosabb túllépésekért kiszabható összegek 300 ezerről közel 468 ezer forintra nőttek. Érdekesség, hogy 2025-ben nem működött minden sebességmérő folyamatosan: összesen 161 alkalommal kerültek javításra a traffipaxok különböző műszaki hibák miatt, ami – ha nem is mindig látszik a számokon – befolyásolta az adatok alakulását.

Bizonyára sokan meg sem lepődnek azon, hogy nem minden kiszabott büntetést fizetnek be honfitársaink: korábbi ORFK-adatok szerint a 2023-as és 2024-es gyorshajtásos bírságok között közel 11,85 milliárd forintnyi tétel maradt befizetés nélkül, ami arra utal, hogy jelentős részük végül nem kerül ténylegesen a költségvetésbe.

A közelmúltban írt arról az Origo, hogy a retteghetnek a magyar gyorshajtók, a románok már bevetették az új csodatraffipaxot. Könnyen lehet, a rendszert majd nálunk is bevezetik, hogy jobban kiszűrjék a gyorsgyhajókat.