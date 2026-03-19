Elképesztő szám, ez a motoros lett a gyorshajtási rekorder a múlt héten

Gyorshajtással tette saját maga és a rendőrségi statisztikák számára emlékezetessé egy motoros az idei nemzeti ünnepet.

Gyorshajtás extrém fokon: 90 helyett 189 km/órával száguldozott ez a motoros

Fotó: police.hu

Március 15-én egy férfi 189 km/órával repesztett a Békéscsaba és Orosháza közötti 47-es főúton, Orosháza irányába. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrei állították meg a motorost, aki egy híján 100-zal lépte túl a megengedett sebességet.

A magyarországi gyorshajtások múlt heti győzteséről sztárfotó is készült és bizonyára sosem felejti azt a napot, amikor 312 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki rá.

Az csak már mellékes, hogy ezért a mutatványért közlekedési előéleti pontokat is kapott – írja a police.hu.

A gyorshajtás nemcsak szabályszegés

A közel kétszeres sebességtúllépés nemcsak szabályszegés, hanem súlyos kockázatvállalás is. Ilyen tempónál a jármű feletti kontroll jelentősen csökken, a reakcióidő drasztikusan lerövidül, és egy váratlan helyzet – akár egy fékezésre kényszerítő akadály – végzetes következményekkel járhat.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) március 9. és 15. között fokozott közúti ellenőrzést tartott, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott.

A rendőrség a motoros szezon kezdetére figyelmeztetve ismét hangsúlyozza: a tavaszi enyhüléssel egyre több kétkerekű jelenik meg az utakon, ezért különösen fontos a körültekintő közlekedés.

A hosszabb téli kihagyás után a vezetési rutin megkopik, így ajánlott a biztonságos manőverek gyakorlása, valamint a jármű műszaki állapotának ellenőrzése. No és persze a sebességhatárok betartása, ami nemcsak saját, hanem mások biztonsága érdekében is elengedhetetlen. Kiemelték azt is, hogy bukósisak és megfelelő védőfelszerelés nélkül senki ne induljon útnak. A cél az idén is változatlan – hogy mindenki épségben hazaérjen.