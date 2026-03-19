Szörnyű tragédia: elaludt a kocsijában a fiatal nő, ezért nem ébredt fel soha többé

Beindította a kocsiját egy fiatal nő, majd elaludt benne. Halálos hiba volt.
Egy fiatal nő a Michigan állambeli Royal Oak egyik parkolóházában állt autójával, közel ahhoz az étteremhez, ahol dolgozott, valamint a kozmetikai iskolához, ahová járt. Halálos hibát követett el: a járó motorú autóban elaludt, és soha többé nem ébredt fel.

A rendőrség megállapította, hogy a nő szén-monoxid-mérgezést szenvedett, amelyet az autó megrepedt kipufogócsonkjából szivárgó gáz okozott, miközben a járműben ült.

Miért halálos a szén-monoxid?

A szén-monoxid (CO) színtelen és szagtalan gáz, ami a szén tökéletlen égése során keletkezik. A benzin és a gázolaj szénhidrogének, amelyek elégetése során melléktermékként szén-monoxid és más káros gázok keletkeznek. A szén-monoxid belélegezve megakadályozza, hogy a vér oxigént vegyen fel, különösen magas koncentráció esetén halált okoz.

Néhány héttel ezelőtt a Rhode Island-i Salve Regina Egyetem hallgatója és amerikaifutball-játékosa vesztette életét, miközben egy hóvihar idején járó motorral próbálta tölteni a telefonját az autójában. A hó olyan magasan felhalmozódott, hogy elzárta a kipufogónyílást, így a szén-monoxid az utastérben halmozódott fel.

 

