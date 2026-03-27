Ezek most a legmegbízhatóbb használt autók – mutatjuk

Egy használt autó vásárlásakor sok mindenre oda kell figyelni. Az európai autógyártók szövetsége, az ACEA legfrissebb adatai szerint az Európai Unió útjain közlekedő személyautók átlagos életkora 12,3 év. Magyarországon ennél is rosszabb a helyzet, nálunk átlagosan 14,6 éves kocsikkal jár a lakosság.

Jól meg kell nézni, milyen használt autót vásárolunk

Nagy-Britannia ehhez képest kifejezetten jól áll, a 9,8 év Németországgal (10) és Belgiummal (9,8) mérhető össze, ám még ez is azt jelenti, hogy az autók a legnagyvonalúbb garanciális konstrukciók esetén is kiléptek a védett korból. A kiterjesztett garanciális szolgáltatásokra szakosodott brit Warrantywise több tízezer autót kezel. A 25 év során összegyűlt, felfoghatatlan adatmennyiség alapján 2020-ban kezdték összeállítani a legmegbízhatóbb használt autók listáját, a 2026-os rangsort március végén tették közzé.

Megéri ázsiai használt autót vásárolni

Az összesen több mint 1,6 millió adatelemből dolgozó kutatás során azt nézték meg, hogy 2023 és 2026 között hány meghibásodásról kaptak bejelentést a különböző, legalább három, legfeljebb tizenöt éves típusokkal kapcsolatban. A megbízhatósági listára csak azok a modellek kerülhettek fel, amelyekből legalább 250 példány szerepel a cég portfóliójában, így jobban eloszlanak a felhasználón vagy egyéb körülményeken múló, egyedi eltérések.

Az eredmények alapján a dobogón két Toyota is helyet kapott.

A legmegbízhatóbb típus a Toyota Yaris, amely a maximálisan elérhető 100 pontból 89,2-t kapott. A meghibásodások átlagosan az autók 7,9 éves koránál jelentkeztek. A tavalyi győztes Toyota Aygo (89 pont) idén 83,8 ponttal a harmadik helyen végzett. A városi mini átlagosan 7,7 éves korában hibásodik meg.

Érdekesség, hogy a dobogón az utóbbi három évben csak ázsiai gyártók (Kia, Mazda, Suzuki) modelljei voltak. A felmérésben további két Toyota modell is a legjobb 10 között végzett. A Toyota RAV4 (79,9 pont) a negyedik, a Toyota Hilux (78,4 pont) pedig a hatodik helyen zárta a kutatást. Az előbbinél átlagosan 8,3 éves korában, az utóbbinál 7,3 év elteltével jelentkeztek a problémák.