Robbanás a használt autók piacán: februárban rekordot döntött az érdeklődés

A Használtautó.hu legfrissebb adatai szerint 2025 februárjához képest mintegy 16 ezerrel több, összesen 442 212 darab kerestek használt autókat 2026 februárjában.

A jó idő érkeztével megélénkült itthon a használt autók piaca

Fotó: Laufer László/Dunántúli Napló

Ugyan még továbbra is a ferdehátú autókból van a legtöbb az oldalon, a crossoverek térnyerése folytatódik: 28,1%-kal többen, 95 900-an kerestek városi terepjárókat az év második hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A kombik és a szedánok esetében nincs jelentős eltérés: előbbiek 71 ezerrel, 5,9%-os növekedés után a harmadikak, míg utóbbiak 51 600-zal, 9,4%-os csökkenés után állnak a negyedik helyen.

A számokból az jól is kirajzolódik, hogy az átlagos vételár jelentősen nőtt, tavaly még valamivel 4,99 millió forint alatt volt, az idén már 5,53 millió forint fölött jár.

Ezzel együtt azonban csökkent az átlagéletkor: 2025-ben 13,06 év volt; míg az idén 12,33 év. És csökkent az átlagos futásteljesítmény is: 180 ezer km-ről 170 ezerre.

Minden kategóriában nőtt a használt autók ára

Az átlagos vételárat nézve legnagyobb mértékben a kombik ára nőtt (majdnem 15%-kal, 5 millió forintra), a három további kategóriánál kisebb a növekedés (szedán: 13%; ferdehátú: 8%; SUV: 1%). Ha a hajtásláncok alapján végzünk összehasonlítást, ugyancsak növekedést láthatunk minden esetben: a benzines autók átlagára 13%-kal (4 728 116 Ft-ra), a dízeleseké 4%-kal (4 948 236 Ft-ra), az elektromosoké és a hibrideké pedig 2-2%-kal emelkedett (10 620 912 Ft-ra, valamint 11 034 454 Ft-ra).

Fotó: Használtautó.hu

„Januárban a jelentős havazások átmenetileg visszafogták az érdeklődések számát, februárban azonban egyértelmű korrekció volt megfigyelhető: a vásárlók egy része a korábban tervezett döntését későbbre halasztotta, ami a második hónapban már számottevő növekedésben jelent meg az érdeklődések volumenében. További figyelemre méltó tendencia, hogy az előző év azonos időszakához képest érzékelhetően csökkent a meghirdetett járművek átlagéletkora és futásteljesítménye. Amennyiben ez a folyamat tartósnak bizonyul, 2026 kedvező kilátásokat tartogathat az autópiac számára” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.