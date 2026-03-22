Hatalmas ötlet véd a napfény ellen

Eddig is élen járt a Dacia a kemping-kiegészítők területén, hiszen az Alvás Csomag mellett a szabadidő-autókhoz eddig is kínált a csomagtartó-ajtóhoz csatlakozó sátrat. Most egy újabb kiegészítővel bővíthetjük a rendelkezésre álló alapterületet, a tetőcsomagtartóhoz és a hátsó ajtóhoz rögzíthető összesen előtetővel 9 négyzetméterrel tolhatjuk meg az utasteret.

9 négyzetméterrel lehet kibővíteni a Dacia-életteret

Napfénytől és esőtől is véd a 9 négyzetméteres Dacia-ponyva

Az új kemping-kiegészítő nem csak az eddigi trióhoz – Duster és Bigster szabadidő-autó és Jogger kombi – választható, hanem a szintén gyári tetősínekkel szerelt Sandero Stepway-hez is elérhető. Az InNature gyári kiegészítők között találjuk a hátsó napellenző fantázianéven futó extrát, amelynek a ponyvája 40%-ban újrahasznosított anyagból készül, és teleszkópos rudak segítségével lehet kifeszíteni azt. Az előtető megjelenésével párhuzamosan a YouClip-rendszerezők sora is bővült pohártartóval, és már 100%-ban megújuló anyagból készült bevásárlószatyrot is árul a Dacia.

