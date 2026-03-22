Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

dacia

Hatalmas ötlet véd a napfény ellen

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Előszobát lehet összeállítani pár perc alatt az előtetővel. A 9 négyzetméteres árnyékoló a Dacia gyári tetősínhez rögzíthető.
daciakempingautós hír

Eddig is élen járt a Dacia a kemping-kiegészítők területén, hiszen az Alvás Csomag mellett a szabadidő-autókhoz eddig is kínált a csomagtartó-ajtóhoz csatlakozó sátrat. Most egy újabb kiegészítővel bővíthetjük a rendelkezésre álló alapterületet, a tetőcsomagtartóhoz és a hátsó ajtóhoz rögzíthető összesen előtetővel 9 négyzetméterrel tolhatjuk meg az utasteret.

Előtetővel bővült a Dacia kiegészítők sora.
9 négyzetméterrel lehet kibővíteni a Dacia-életteret
Fotó: Dacia

Napfénytől és esőtől is véd a 9 négyzetméteres Dacia-ponyva

Az új kemping-kiegészítő nem csak az eddigi trióhoz – Duster és Bigster szabadidő-autó és Jogger kombi – választható, hanem a szintén gyári tetősínekkel szerelt Sandero Stepway-hez is elérhető. Az InNature gyári kiegészítők között találjuk a hátsó napellenző fantázianéven futó extrát, amelynek a ponyvája 40%-ban újrahasznosított anyagból készül, és teleszkópos rudak segítségével lehet kifeszíteni azt. Az előtető megjelenésével párhuzamosan a YouClip-rendszerezők sora is bővült pohártartóval, és már 100%-ban megújuló anyagból készült bevásárlószatyrot is árul a Dacia.
 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!