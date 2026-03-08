Horrorösszeget fizettek a Halálos iramban japán ritkaságáért – videó

A Toyota Supra negyedik generációja a japán gyártó egyik legismertebb és legnagyobb kultuszú modellje lett az autórajongók körében. A típus nemcsak erős motorja és sportos karaktere miatt vált legendává, hanem azért is, mert az évek során a tuning- és popkultúra egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. Időtálló formája, legendás megbízhatósága és kiemelkedő teljesítménye miatt sokan a japán autóipar egyik csúcsmodelljének tartják.

Szinte gyári állapotban maradt meg ez a 28 éves Toyota Supra

Fotó: Mecum.com

A Toyota Supra nimbuszát tovább emelte a Halálos iramban (Fast & Furious) című amerikai mozifilm is. A sorozat első részében az azóta már elhunyt Paul Walker vezetett egy alaposan átalakított, narancssárga Suprát, amely 2021-ben rekordáron, 550 ezer dollárért kelt el Las Vegasban, a Barrett-Jackson aukciós ház árverésén.

Keveset futott ez az öreg Toyota Supra

A napokban is elárvereztek egy ilyen sportautót. Bár nem ért el ekkora összeget, még így is horrorárat fizettek érte. A Mecum aukciós háznál felbukkant példány igazi különlegességnek számít, elsősorban kivételes állapota miatt.

A közel három évtizedes, 28 éves autó meglepően keveset futott, alig több mint 32 ezer kilométert, és szinte teljesen gyári formájában maradt fenn.

Az ilyen állapotú autók rendkívül ritkák, hiszen a legtöbb Supra az évek során intenzív használatot kapott, vagy komoly átalakításokon esett át. Éppen ezért a gyűjtők körében különösen nagy értéket képviselnek azok a darabok, amelyek megőrizték eredeti állapotukat.

Belül is tipp-topp ez az idős Toyota Supra

Fotó: Mecum.com

A most eladott autó esetében a karosszéria, a belső tér és a műszaki állapot is kivételesen jó, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az aukción ilyen magas árat érjen el. A végül 220 ezer dollárért (73 millió forint) megvett sportkocsi bizonyítja, hogy a gyűjtők egyre komolyabb összegeket hajlandók fizetni az ilyen ritka, szinte gyári állapotú példányokért. A szakértők szerint az igazán szép darabok értéke a következő években még tovább emelkedhet, így egy ilyen autó ma már nemcsak szenvedély, hanem komoly befektetés is lehet.